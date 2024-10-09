Цьогоріч в Україні зафіксували 266 підпалів військових авто: Лубінець пропонує посилити відповідальність

Про це омбудсмен написав у Telegram.

"Вбачаю, що в посяганнях на військовослужбовців є посягання не лише на здоров'я та власність окремої людини, а й на порядок управління, фундаментальні засади існування будь-якої держави, особливо в період дії воєнного стану", - написав Лубінець.

Омбудсмен повідомив, що надіслав до Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності ініціативний лист із запропонованими законодавчими змінами до Кримінального кодексу України.

У листі Лубінець запропонував запровадити спеціальну норму про посилену кримінальну відповідальність за вчинення посягань на здоров'я чи майно військовослужбовця або члена його родини у зв'язку з виконанням ним свого службового обов'язку.

"Переконаний, що запропоновані зміни дуже важливі з погляду суспільної справедливості та необхідності посиленого захисту кримінальним законом військовослужбовців, які в умовах війни, захищаючи нашу незалежність, віддають нашій державі та народу України найцінніше - своє життя та здоров'я", - наголосив омбудсмен.