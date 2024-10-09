Цьогоріч в Україні зафіксували 266 підпалів військових авто: Лубінець пропонує посилити відповідальність
Від початку року правоохоронці зафіксували 266 фактів підпалів авто військових та волонтерів. Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець запропонував посилити відповідальність за такі дії
Про це омбудсмен написав у Telegram.
"Вбачаю, що в посяганнях на військовослужбовців є посягання не лише на здоров'я та власність окремої людини, а й на порядок управління, фундаментальні засади існування будь-якої держави, особливо в період дії воєнного стану", - написав Лубінець.
Омбудсмен повідомив, що надіслав до Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності ініціативний лист із запропонованими законодавчими змінами до Кримінального кодексу України.
У листі Лубінець запропонував запровадити спеціальну норму про посилену кримінальну відповідальність за вчинення посягань на здоров'я чи майно військовослужбовця або члена його родини у зв'язку з виконанням ним свого службового обов'язку.
"Переконаний, що запропоновані зміни дуже важливі з погляду суспільної справедливості та необхідності посиленого захисту кримінальним законом військовослужбовців, які в умовах війни, захищаючи нашу незалежність, віддають нашій державі та народу України найцінніше - своє життя та здоров'я", - наголосив омбудсмен.
- У Білій Церкві співробітники СБУ та Національної поліції затримали двох поплічників РФ, які займалися підпалами автомобілів військових.
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