Цьогоріч вступники на бакалаврат зможуть подати до 15 заяв
Цього року вступники до закладів вищої освіти матимуть змогу подати до 15 заяв, їхній прийом починається з 19 липня
Про це повідомив заступник міністра освіти та науки Михайло Винницький в ефірі телемарафону.
Він нагадав, що вступники матимуть обрати 5 пріоритетних вишів для вступу на бюджет і 10 - на контракт.
"Буде 5 пріоритетів, які можна буде обрати для бюджету, і 10 пріоритетів для вступу на контракт. Це все буде з 19 по 31 липня. Вступники вже мають свої результати і зараз активно готуються, щоб обрати свою програму для вступу наприкінці місяця", - розповів Винницький.
- Раніше стало відомо, що для українців на тимчасово окупованих територіях запровадили спеціальні умови вступу на магістратуру, які передбачають можливість не складати єдине фахове вступне випробування і єдиний вступний іспит на спеціальності, яким надається особлива підтримка.
- 25 червня Міністерство освіти і науки України запустило у консультативну телефонну гарячу лінію та чат-бот для запитань про вступ 2024.
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