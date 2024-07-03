Цьогоріч вступники на бакалаврат зможуть подати до 15 заяв

Про це повідомив заступник міністра освіти та науки Михайло Винницький в ефірі телемарафону.

Він нагадав, що вступники матимуть обрати 5 пріоритетних вишів для вступу на бюджет і 10 - на контракт.

"Буде 5 пріоритетів, які можна буде обрати для бюджету, і 10 пріоритетів для вступу на контракт. Це все буде з 19 по 31 липня. Вступники вже мають свої результати і зараз активно готуються, щоб обрати свою програму для вступу наприкінці місяця", - розповів Винницький.