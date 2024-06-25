Вступ 2024: МОН запустило гарячу лінію та чат-бот для консультацій
Міністерство освіти і науки України запустило у консультативну телефонну гарячу лінію та чат-бот для запитань про вступ 2024
Про це інформує МОН.
Вказано, що на гарячу лінію МОН можна звернутись за номером 0 (800) 50-45-70. Також можна написати на пошту [email protected].
Консультацію можна отримати з понеділка до четверга з 09:00 до 17:00 та в п’ятницю з 09:00 до 16:45.
Читайте також: Вступна кампанія-2024: головні дати та як обрати заклад вищої освіти
Крім того, на сайті МОН є чат-бот, у якому вступники зможуть отримати допомогу. Консультації у ньому доступні з понеділка по четвер з 09:00 до 17:00. У п'ятницю з 09:00 до 16:00.
"За технічними консультаціями, зокрема, з питань реєстрації е-кабінетів і подання е-заяв ви можете звертатися до ДП "Інфоресурс". Протягом усієї вступної кампанії експерти надаватимуть консультації та реагуватимуть на можливі факти порушень", - додали в МОН.
Фото: МОЗ
- Раніше стало відомо, що для українців на тимчасово окупованих територіях запровадили спеціальні умови вступу на магістратуру, які передбачають можливість не складати єдине фахове вступне випробування і єдиний вступний іспит на спеціальності, яким надається особлива підтримка.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.45 Купівля 40.45Продаж 40.94
- EUR Купівля 43.38Продаж 44.13
- Актуальне
- Важливе