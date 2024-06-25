Вступ 2024: МОН запустило гарячу лінію та чат-бот для консультацій

Про це інформує МОН.

Вказано, що на гарячу лінію МОН можна звернутись за номером 0 (800) 50-45-70. Також можна написати на пошту [email protected].

Консультацію можна отримати з понеділка до четверга з 09:00 до 17:00 та в п’ятницю з 09:00 до 16:45.

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Крім того, на сайті МОН є чат-бот, у якому вступники зможуть отримати допомогу. Консультації у ньому доступні з понеділка по четвер з 09:00 до 17:00. У п'ятницю з 09:00 до 16:00.

"За технічними консультаціями, зокрема, з питань реєстрації е-кабінетів і подання е-заяв ви можете звертатися до ДП "Інфоресурс". Протягом усієї вступної кампанії експерти надаватимуть консультації та реагуватимуть на можливі факти порушень", - додали в МОН.

Фото: МОЗ