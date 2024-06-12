Вступна кампанія-2024: головні дати та як обрати заклад вищої освіти

Вибір правильного навчального закладу та спеціальності може стати вирішальним кроком на шляху до майбутньої кар'єри, тому підготовка та інформованість відіграють ключову роль. У 2024 році продовжуються тенденції до цифровізації процесу вступу, що робить його зручнішим і доступнішим для абітурієнтів з усієї країни. Зокрема, складання НМТ, подача документів онлайн та дистанційні співбесіди стали невід'ємною частиною вступної кампанії.

У цьому матеріалі ми розглянемо основні етапи вступної кампанії, нововведення та особливості процесу вступу у 2024 році, а також надамо корисні поради для майбутніх студентів, як обрати заклад вищої освіти для вступу.

Коли розпочнеться подача документів до вишів?

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів №782, навчальний рік у школах триватиме до 28 червня 2024 року. Однак, оскільки навчальні заклади мають певну автономію у питаннях шкільного процесу, більшість з них провели свято останнього дзвоника 31 травня.

Як і в два попередні роки, для подання документів до ВНЗ для вступу на бакалаврат, необхідно скласти національний мультипредметний тест (НМТ). Основна сесія цього тестування розпочалась 14 травня і триватиме до 25 червня. Для тих, хто не зміг взяти участь в основній сесії з поважної причини, додаткова сесія буде проводитися з 11-19 липня.

До 2 липня всі абітурієнти, хто складав тестування в основній сесії, зможуть в електронному кабінеті сформувати інформаційну картку результатів НМТ за шкалою від 100 до 200 балів. Ті, хто склали тест протягом додаткової сесії, отримають цю можливість трохи пізніше, до 26 липня.

Реєстрація електронних кабінетів абітурієнтів та завантаження необхідних документів почнеться 1 липня 2024 року. Як зазначив Андрій Вітренко, заступника Міністра освіти і науки України, на брифінгу в медіацентрі "Україна-Укрінформ", як і торік, основним інструментом для вступу до університетів буде е-кабінет.

Подача заяв та документів стартує 19 липня та завершиться 31 липня (до 18:00). Для деяких спеціальностей, які вимагають проходження творчого конкурсу, прийом заяв для участі у співбесіді або творчому конкурсі для бюджетної форми навчання триватиме протягом 3-10 липня (до 18:00), а для контрактної форми — з 3 липня до 18:00 25 липня. Більш детально з термінами, датами подання заяв та документами, ви можете ознайомитись на веб порталі Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО).

Терміни подання документів для участі у творчому конкурсі будуть доступні на офіційному веб-сайті відповідного ВНЗ, тому уважно ознайомтесь із інформацією, яка там надана, зазначають на порталі Освіта.UA. Якщо у вас виникають питання або ви бачите неточності у даних, тоді варто напряму зв'язатись із закладом освіти та уточнити їх.

Коли будуть відомі результати вступу та зарахування на навчання?

До 5 серпня будуть оприлюднені рейтингові списки вступників. Абітурієнти, які будуть рекомендовані до зарахування на бюджетну форму навчання, повинні до 18:00 8 серпня подати оригінали документів.

Терміни зарахування на бюджет – до 10 серпня 2024 року, а на контрактну форму – до 30 серпня, однак додатковий набір на контракті місця буде тривати до 31 жовтня. Електронні кабінети також працюватимуть до 31 жовтня, ця дата і стане завершенням вступної кампанії-2024.

Фото: Freepik

Як обрати університет для вступу?

Підбір університету для подальшого навчання - це важливий етап у житті кожної людини. Від правильного вибору закладу залежить не лише отримання якісної освіти, але й майбутнє професійне зростання. Однак, перед тим як прийняти остаточне рішення, важливо ретельно розглянути кілька ключових моментів.

Орієнтуйтесь на конкретну спеціальність, а не на статус університету, так ви зменшуєте ризик помилки при виборі ВНЗ. Це означає, що вибір закладу вищої освіти має відповідати вашим професійним мріям та цілям. Якщо ви вже знаєте, яку кар'єру хочете розвивати, оберіть вищий навчальний заклад, який має сильну програму або спеціалізуєтеся в обраній галузі.

Звісно дуже важко у 17 років визначитися із майбутньою професією та не сумніватися у власному виборі. Для цього за кордоном є поняття "gap year", тобто рік, коли випускник школи робить "перерву" та не вступає до ВНЗ. Таке відкладення навчання на рік може бути корисним для того, щоб краще зрозуміти свої сильні та слабкі сторони, виявити нові інтереси і цілі, а також підготуватися до вступних іспитів чи поліпшити академічні навички. Цей час може також бути використаний для волонтерства або навіть роботи, що розширить ваше розуміння світу та допоможе сформувати краще бачення майбутнього.

У матеріалі Освіторія, психоаналітикиня Марія Гончаренко зазначила: "Gap year — сучасна ініціація, час між дитинством та дорослим життям. Зазвичай допомагає не переносити шкільний досвід на студентські роки. І викладач тоді сприймається як посередник з роботодавцем, а вища освіта — як інструмент для підвищення цінності на ринку праці".

В Україні такі ініціативи не дуже поширені, однак деякі експерти зазначають, що краще пропустити рік, ніж витрати кошти та ресурси на навчання, яке не до вподоби.

Базові критерії пошуку університету: на що звернути увагу?

Критерії вибору університету можуть відрізнятися залежно від потреб, регіону проживання та можливостей людини, однак важливо в першу чергу звернути увагу на такі характеристики:

Якщо ви розглядаєте варіант навчання на бюджетній формі, обов'язково дізнайтеся про їх кількість. Це важливо для планування та оцінки можливостей щодо вступу.

Порівняйте вартість навчання у різних університетах. Зверніть увагу на можливість отримання стипендій, фінансової допомоги та наявність оплати за навчання щомісячно/посеместрово.

Форма власності закладу. Врахуйте, що державні та приватні університети можуть мати відмінні підходи до навчання, а також різний рівень фінансування, ресурсів та також рівень акредитації.

Дізнайтесь про форми навчання в університеті та оберіть ту, яка найбільше відповідає вашому графіку та особистим уподобанням: денна, дистанційна, заочна та інші.

При виборі університету врахуйте його розташування, доступність, інфраструктуру та інші аспекти, такі як громадський транспорт та безпека. Крім того, якщо ви будете переїжджати до іншого міста, важливо дізнатись про наявність гуртожитка та його умови.

Дізнайтеся про наявність та стан укриттів університету, це особливо важливо під час війни.

Дізнайтеся про освітні програми, можливості обміну студентами, двосторонні співробітництва та зв'язки з іншими закладами.

Для перевірки деяких цих параметрів та вибору університету, ви можете скористатися веб-сайтом Вступ.ОСВІТА.UA. Тут система автоматично збирає та зберігає інформацію про різні університети з бази даних системи ЄДЕБО. Крім того, такий пошук допоможе дізнатись деякі статичні дані, наприклад, середній бал зарахованих на бюджет за певною спеціальністю чи конкурс на бюджетне місце.

Репутація та рейтинг

Зверніть увагу на репутацію обраного університету та відгуки від студентів та випускників. Це допоможе зрозуміти, яка атмосфера панує у навчальному закладі та які можливості надаються студентам.

Не забувайте про культурну та соціальну складову навчання. Подивіться, які додаткові можливості надає університет для розвитку ваших інтересів та хобі, а також які студентські організації активні в закладі.

Фото: Фото з відкритих джерел

Крім того, оцінити рівень освіти, довіру до випускників або престижність закладу вищої освіти можна за допомогою різних рейтингів. Така перевірка може допомогти абітурієнтам отримати об'єктивну картину про заклади вищої освіти та їхні досягнення.

Міжнародний рейтинг World Universities Web Ranking проводиться щорічно з метою оцінки якості та популярності університетів у мережі Інтернет. Цей рейтинг може бути корисним інструментом для абітурієнтів у виборі найбільш підходящого для них закладу вищої освіти.

Вищі навчальні заклади також часто можна оцінити за допомогою наукометричних баз даних, таких як SciVerse Scopus, які враховують кількість наукових публікацій, а також кількість цитувань цих публікацій. Це один із способів вимірювання наукової активності та впливу університету в академічному світі.

Не зайвим буде перевірити ВНЗ у рейтингу найкращих університетів світу (QS World University Rankings). Цей рейтинг оновлюється щорічно та проводиться за методикою компанії QS (Quacquarelli Symonds), яка є одним із світових лідерів у галузі оцінювання вищої освіти.

Цей рейтинг оцінює тисячі університетів по всьому світу за різними критеріями, такими як академічна репутація, відгук від роботодавців, викладацький склад, цитування наукових праць, міжнародна участь та інше. QS World University Rankings є одним із найбільш авторитетних рейтингів у сфері вищої освіти і широко використовується абітурієнтами, студентами, академічними та адміністративними працівниками університетів, а також роботодавцями.

У цьогорічному рейтингу QS World University Rankings зайняли своє місце одинадцять українських ВНЗ, зокрема:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Національний університет "Львівська Політехніка"

Сумський державний університет

Національний університет "Києво-Могилянська академія"

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Львівський національний університет імені Івана Франка

Харківський національний університет радіоелектроніки

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Не забувайте також перевірити ліцензування університету. Це гарантує, що університет має право проводити освітню діяльність та видачу дипломів, які будуть визнані в Україні. Якщо університет не має ліцензії, це може призвести до проблем з визнанням диплому та подальшою кар'єрою. Тому важливо перевірити статус ліцензування університету перед вступом на сайті закладу освіти або через ЄДЕБО у вкладці "Реєстр суб'єктів освітньої діяльності".

Дізнайтеся якомога більше про діяльність закладу освіти. Розвиток "м'яких навичок" є ключовим для успішної кар'єри у сучасному світі праці. Роботодавці цінують студентів, які володіють навичками спілкування, роботи в команді та мають високу стресостійкість. Університети, які активно підтримують студентські проєкти, обмін досвідом та інші форми активностей поза навчальними процесами, допомагають студентам розвивати ці важливі навички. Тому при виборі вишу варто звернути увагу на наявність таких можливостей.

Ці аспекти можуть допомогти зробити виважений вибір вищого навчального закладу, який відповідає вашим потребам та цілям. Добре обдумайте ваше рішення та прямуйте до цілі!