ТЦК, СБУ, Нацполіція та розвідоргани обмінюватимуться інформацією: Умєров розповів про кроки для посилення військового обліку
Територіальні центри комплектування, СБУ, розвідувальні органи, а також Національна поліція обмінюватимуться через електронну систему даними в межах посилення військового обліку в Україні й відстеження порушення законодавства
Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.
"Україна продовжує цифровізацію оборонної сфери, роблячи процес призову на службу в армію більш справедливим та ефективним", - йдеться в повідомленні.
Умєров зазначив, що уряд затвердив зміни для посилення військового обліку та відстеження порушення законодавства. Згідно з ними, ТЦК, СБУ, Нацполіція та розвідувальні органи обмінюватимуться між собою інформацією через електронну систему.
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За словами міністра, такі зміни дозволять правоохоронцям ефективно отримувати дані про порушників і доставляти їх до ТЦК чи інших відповідних органів.
"Цифровізація підвищує прозорість і допомагає краще організувати роботу з комплектування наших Сил оборони. Це рішення про відновлення справедливості щодо тих, хто сумлінно виконує свій обовʼязок перед Батьківщиною", - зазначив очільник Міноборони.
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