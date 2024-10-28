ТЦК, СБУ, Нацполіція та розвідоргани обмінюватимуться інформацією: Умєров розповів про кроки для посилення військового обліку

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

"Україна продовжує цифровізацію оборонної сфери, роблячи процес призову на службу в армію більш справедливим та ефективним", - йдеться в повідомленні.

Умєров зазначив, що уряд затвердив зміни для посилення військового обліку та відстеження порушення законодавства. Згідно з ними, ТЦК, СБУ, Нацполіція та розвідувальні органи обмінюватимуться між собою інформацією через електронну систему.

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За словами міністра, такі зміни дозволять правоохоронцям ефективно отримувати дані про порушників і доставляти їх до ТЦК чи інших відповідних органів.

"Цифровізація підвищує прозорість і допомагає краще організувати роботу з комплектування наших Сил оборони. Це рішення про відновлення справедливості щодо тих, хто сумлінно виконує свій обовʼязок перед Батьківщиною", - зазначив очільник Міноборони.