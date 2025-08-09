У Черкасах майже в усіх вбиральнях поліклінік відсутній туалетний папір, а часом і мило, - ЗМІ
У більшості поліклінік Черкас туалетний папір відсутній, а дозатори з милом або антисептиками — порожні чи зламані
Про це йдеться у матеріалі "18000" – "Який стан туалетів у поліклініках Черкас: що там є, а чого бракує".
Журналістка "18000", відвідавши близько двадцяти туалетних кімнат у всіх черкаських поліклініках в один із будніх днів, не виявила туалетного паперу в жодній з них.
Єдиний виняток – поліклініка №1, де в одній вбиральні для людей з інвалідністю на першому поверсі, яка замикається на ключ, були знайдені паперові рушники та одноразові гігієнічні накладки на унітаз.
Окрім туалетного паперу, у половині перевірених вбиралень також був відсутній мило або дезінфекційний засіб. Дозатори для них виявилися порожніми, поламаними або взагалі були відсутні.
Водночас, попри відсутність базових гігієнічних засобів, у черкаських поліклініках, як виявилося, приділяється значна увага облаштуванню вбиралень для осіб з інвалідністю. Зустрічаються вбиральні як з новим ремонтом, так і з ремонтом зразка 2010-х років.
Яскравим прикладом такої ситуації є Поліклініка №2 на вулиці Чорновола. Тут на першому поверсі функціонує модернізований туалет, обладнаний з урахуванням усіх вимог доступності: від широкого входу та простору для маневрів на колісному кріслі до спеціальних поручнів, кнопки виклику персоналу та навіть інформації, продубльованої шрифтом Брайля.
Ремонт у цьому приміщенні відзначається сучасністю та чистотою. Проте, попри всі зручності, елементарного туалетного паперу тут, як і в інших вбиральнях, не виявилося.
- Поліція Черкас затримала чоловіка, який улаштував стрілянину в закладі швидкого харчування. Відкрито кримінальне провадження.
