У Чернігові здорожчає громадський транспорт
З 9 березня у Чернігові здорожчає вартість проїзду в автобусах на міських маршрутах загального користування
Про це повідомляє Чеline із посиланням на рішення Чернігівської міської ради.
Зазначається, що рішення пройшло регуляторну процедуру, розглянуте виконкомом Чернігівської міськради та погоджене Чернігівською МВА.
Вартість проїзду становитиме:
- 12,00 грн – в разі розрахунку за проїзд з використанням електронного квитка + додається нова опція: можливість здійснювати пересадку між автобусами протягом 30 хв. від моменту придбання квитка
- 15,00 грн – якщо розрахунок за проїзд здійснюється безконтактною банківською карткою чи пристроєм з технологією NFC
- 17,00 грн – якщо розрахунок відбувається готівковими коштами
- 5,00 грн – для учнів закладів загальної середньої освіти Чернігова в разі розрахунку за проїзд з використанням електронного квитка за наявності учнівського квитка, + можливість здійснювати пересадку між автобусами протягом 30 хвилин від моменту придбання квитка.
Нагадаємо, що 5 грудня стало відомо, що Укрзалізниця зменшує знижки та збільшує ціни на міжнародні рейси.
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