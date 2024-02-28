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У черзі на словацькому кордоні помер український водій

28 лютого, 2024 середа
00:21
Суспільство

У ніч з 26 на 27 лютого загинув український водій вантажівки, який стояв на території Словаччини в черзі на перетин кордону

Про це повідомив віцепрезидент Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України Володимир Балін каналу "Ми-Україна".

Він розповів, що перевізники, які стоять в чергах з польської сторони, намагаються об'їхати блокаду через Словаччину та Угорщину.

"Ми отримали поки що неофіційну інформацію, що один з водіїв, 35 років, який стояв на території Словаччини в черзі сьогодні помер. Важко сказати, чи напряму це повʼязано з чергами, страйкарів поряд не було. Він стояв за 100 км від кордону, скільки йому ще було їхати невідомо. Слідство покаже, яка причина смерті", - пояснив Балін.

За його словами, у загиблого водія залишалась родина.

"Череда таких смертей продовжується. Я не розумію, чому на це не реагують компетентні органи Польщі і чому не скасовують страйк", - підкреслив Балін. 

Нагадаємо, що 11 листопада стало відомо, що у Польщі на парковці неподалік пункту пропуску "Дорогуськ – Ягодин", очікуючи на перетин кордону, помер 54-річний водій вантажівки з України.

23 листопада у Польщі на стоянці неподалік пункту пропуску "Корчова-Краківець", де відбувається страйк польських перевізників, помер ще один український водій.

14 грудня на українсько-польському кордоні польський водій збив на пішохідному переході трьох українських.

На польсько-українському кордоні у суботу, 16 грудня, помер вже третій водій машини, яка стояла в черзі через страйк польських перевізників.

Що відомо про протести на українсько-польському кордоні

Нагадаємо, 7 лютого польські фермери передали офіційне повідомлення про відновлення страйків на кордоні з Україною. Блокування пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин" розпочався 9 лютого. Акція протесту погоджена місцевою владою до 9 березня.

Раніше польська профспілка фермерів "Солідарність" анонсувала оголошення загального страйку по всій країні 9 лютого. Тоді зазначали, що він розпочнеться з блокади всіх пунктів пропуску на кордоні з Україною, а також блокування доріг та автомагістралей в окремих воєводствах.

Причина поновлення протестів проста, за словами одного із організаторів акції Романа Кондрува, із часу попередніх акцій влада нічого не зробила із проблемами технічного зерна з України.

12 лютого на українсько-польському кордоні, поблизу пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ" поляки висипали зерно з українських фур просто на землю.

З 20 лютого обіцяли на місяць заблокувати усі прикордонні переходи з Україною. Українські перевізники провели власну мирну акцію протесту у відповідь на дії польських фермерів.

У Державній прикордонній службі України заявили, що не отримували з польської сторони інформацію щодо повного блокування кордону. Українські перевізники у відповідь на блокування поляків готують акцію на трьох пунктах пропуску.

20 лютого польські фермери на кордоні з Україною перекрили залізницю та висипали збіжжя з вантажного вагона. Згодом виявилось, що воно прямувало до Німеччини.

Ввечері 20 лютого польські протестувальники послабили обмеження руху біля кордону з Україною на двох пунктах пропуску, зокрема через Хребенне – Рава-Руська, почали пропускати легковики.

Генконсулка Польщі у Львові засудила блокаду кордону і перепросила в України.

23 лютого прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна та Польща "готові до розумних компромісів" щодо переговорів про ситуацію на кордоні.

Теги:
Економіка
Україна
Польща
транспорт
фермери
аграрії
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