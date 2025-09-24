Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство У Дії з'явилися освітні гранти для студентів-контрактників

У Дії з'явилися освітні гранти для студентів-контрактників

Адріана Муллаянова
24 вересня, 2025 середа
18:15
Суспільство студент, студенти, бакалавр

Від 24 вересня 2025 року студенти-першокурсники отримують у застосунку "Дія" електронні сертифікати на освітні гранти

Зміст

Про це повідомило Міністерство освіти і науки України.

"Кошти гранту перераховують безпосередньо від МОН на спеціальний рахунок закладу вищої освіти для покриття (повністю або частково) вартості навчання за контрактом. Безпосередньо здобувач вищої освіти грантових коштів не отримує. Підставою для перерахування коштів до закладу є підтверджений у "Дії"сертифікат та виданий наказ МОН щодо надання гранту", – зазначили у відомстві. Підтвердження триватиме до 25 жовтня.

У 2025/2026 навчальному році гранти доступні для:

  • першокурсників-контрактників (вступ 2025 року) за результатами НМТ;
  • студентів другого курсу, які отримали грант у 2024 році та не мають академічних чи фінансових боргів.

"У студентів 2-го року навчання сертифікати з’являться пізніше. Наразі відбувається підготовка для реалізації цього етапу та доопрацювання технічної можливості. Усі, хто відповідає умовам експерименту, отримають сертифікати на продовження", – уточнили в МОН.

Сума гранту для першокурсників залежить від результатів НМТ:

  • від 150 балів (або 140 для спеціальностей з особливою підтримкою) — від 17 000 грн на рік;
  • від 170 балів — від 25 000 грн на рік.

“Сума гранту може збільшуватися з урахуванням коефіцієнтів підтримки окремих спеціальностей. Ваш індивідуальний розмір і підстави нарахування будуть зазначені в сертифікаті в “Дії”, – пояснили в міністерстві.

Для студентів другого курсу (вступ 2024 року) розмір гранту індексується пропорційно зростанню вартості навчання, але не більше ніж на 12%. У разі зміни спеціальності підтримка зберігається, однак сума може коригуватися.

Гранти, за даними МОН, є механізмом адресної підтримки студентів, що стимулює конкуренцію між університетами. Кошти надходять на рахунок закладу освіти, а студенти отримують у "Дії" повідомлення про перерахування.

Теги:
Новини
Україна
освіта
Дія
Читайте також:
мобілізація в РФ
Автор Оксана Ліховід
23 вересня, 2025 вiвторок
У Росії відбувся злив інформації, що генштаб РФ вимагає проведення мобілізації, - політолог Денисенко
Прапор США
Автор Катерина Ганжа
17 вересня, 2025 середа
Батько вбитої біженки Ірини Заруцької прибув до США для прощання з донькою, - ДПСУ
Сергій Лавров
Автор Дар'я Куркіна
17 вересня, 2025 середа
Лавров: Обмін територіями й спроба спокусити Путіна відновленням торгівлі зі США не зупинять війну в Україні
Київ
+11.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.15
    Купівля 41.15
    Продаж 41.63
  • EUR
    Купівля 48.47
    Продаж 49.12
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
24 вересня
18:40
Інтерв’ю
медикиня 3 армійського корпусу Софія Янчевська
"Я хочу, щоб наші діти не отримали її у спадок": медикиня 3 армійського корпусу Софія Янчевська про війну і захист України
18:25
окупанти, оркі, російські солдати
На Донеччині окупанти розстріляли родину, а дитину використали як живий щит для штурму
18:18
За 3 роки програми кредитів "єОселя" 20 тис. українських сімей придбали власне житло
18:03
OPINION
Дрони над Скандинавією: як Росія випробує межі терпіння НАТО і чим відповість Альянс
18:01
Інтерв’ю
Андрій Бродський
Наша безпека – у зацікавленості великих світових гравців у прибутках в Україні: Андрій Бродський про співпрацю зі США у рамках Інвестфонду відбудови
18:01
Ексклюзив
Володимир Горбач
Китай може розіграти у переговорах з США питання війни в Україні, - політаналітик Горбач
17:50
міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес
Літак міністерки оборони Іспанії зазнав GPS-атаки поблизу російського Калінінграда
17:48
Зеленський в ООН
Зеленський: Україна має дрони, що можуть летіти на 2000-3000 км
17:46
Оновлено
Динамо, УПЛ
Кубок України: результати та розклад матчів 1/16 фіналу
17:42
PR
Криптошкола
Криптоосвіта: як навчають цивільних та військових у найбільшій криптошколі в Україні
17:22
Володимир Зеленський
"Путін хоче розширювати цю війну на інші країни": Зеленський на Генасамблеї ООН закликав створити нову безпекову архітектуру
17:13
Зеленський в ООН
"Не міжнародне право, а саме зброя вирішує, хто виживає": Зеленський виступив на Генасамблеї ООН
17:02
Партнерський матеріал
Артеріум. Стажування студентів
Від хімії в школах до стажування студентів: як “Артеріум” готує кадри та працює з молоддю
16:59
Мохсен Пакнеджад
Іран заявив, що продовжить продавати нафту Китаю навіть у разі запровадження санкцій ООН
16:20
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:17
Оновлено
Безпілотники СБУ вдарили по НПЗ
Генштаб підтвердив удар безпілотників по НПЗ в Башкортостані за 1400 км від України
16:13
Від початку доби на фронті відбулося 78 боїв: понад третина з них на Покровському напрямку
16:04
OPINION
Цивільний кодекс застарів і суттєво відстає від Закону "Про медіа"
16:00
Ексклюзив
Європейський парламент
Україна має стати співархітектором рішень і політик ЄС: Іонова про відкриття офісу Європарламенту в Києві
15:57
вибух, ракетна атака
РФ вдарила двома "Іскандерами" по навчальному центру Сухопутних військ
15:54
Клаудія Кардинале
На 88 році життя померла зірка італійського кіно Клаудія Кардинале
15:49
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв
Президент Казахстану Токаєв висловив готовність надати майданчик для переговорів між Зеленським та Путіним
15:40
Ексклюзив
Україна ЄС
Ми не маємо ставити собі шлагбаум: керівник напряму інтеграції з ЄС EasyBusiness Нагорняк про темп реформ і позицію Угорщини
15:05
заморозки
Наталка Діденко розповіла, в яких регіонах цієї ночі ймовірні заморозки
14:48
Володимир Зеленський
Зеленський назвав умовами проведення виборів в Україні припинення вогню та гарантії безпеки
14:00
OPINION
Виступ Трампа в ООН: Боже, бережи Америку
14:00
Джиммі Кіммел
Джиммі Кіммел після повернення на ТБ звинуватив Трампа у спекуляціях на вбивстві Чарлі Кірка
13:55
Дмитро Пєсков
У Кремлі відповіли на твердження Трампа про здатність України відвоювати території
12:50
на фото Ольга Стефанішина
Україна знайшла формат спілкування зі США, який сприятиме результату, - Стефанішина про зустріч Зеленського й Трампа у Нью-Йорку
12:49
Олександр Зінченко (на передньому плані), "Ноттінгем Форест"
Ліга Європи: результати та розклад матчів 1-го туру
12:33
Ексклюзив
санкції проти Росії
Попри гучні заяви, Захід досі не готовий до повної економічної ізоляції Росії, - експерт Кузан
12:17
Волинські сапери розміновують Донеччину
У Дії запустили онлайн-сертифікацію операторів протимінної діяльності
12:15
Петер Сіярто
Угорщина не відмовиться купувати російську нафту, навіть якщо про це попросить Трамп, - Сіярто
12:03
OPINION
Путін не хоче померти швидко у ядерній пожежі
11:41
Зеленський
"Показав, що хоче підтримувати нас до кінця": Зеленський відреагував на пост Трампа про здатність України повернути свої території
11:39
Ексклюзив
Ірина Геращенко
ВР має негайно розглянути постанову про заборону транспортування російської нафти через територію України, - нардепка Геращенко
11:28
Енергетика, споживання електроенергії
Споживання електроенергії зросло, через обстріл РФ є знеструмлення в одній з областей: стан енергосистеми 24 вересня
11:18
Огляд
міжнародний огляд
Трамп заявляє, що Україна може виграти війну, але світ більше не може розраховувати на сильне лідерство США. Акценти світових ЗМІ 24 вересня
11:11
Аналітика
президент США Дональд Трамп та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер
Як нова Атлантична хартія між США та Британією вплине на світ та Україну
11:00
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 24 вересня: скільки коштують євро та долар у банках
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV