У Дії з'явилися освітні гранти для студентів-контрактників

Про це повідомило Міністерство освіти і науки України.

"Кошти гранту перераховують безпосередньо від МОН на спеціальний рахунок закладу вищої освіти для покриття (повністю або частково) вартості навчання за контрактом. Безпосередньо здобувач вищої освіти грантових коштів не отримує. Підставою для перерахування коштів до закладу є підтверджений у "Дії"сертифікат та виданий наказ МОН щодо надання гранту", – зазначили у відомстві. Підтвердження триватиме до 25 жовтня.

У 2025/2026 навчальному році гранти доступні для:

першокурсників-контрактників (вступ 2025 року) за результатами НМТ;

студентів другого курсу, які отримали грант у 2024 році та не мають академічних чи фінансових боргів.

"У студентів 2-го року навчання сертифікати з’являться пізніше. Наразі відбувається підготовка для реалізації цього етапу та доопрацювання технічної можливості. Усі, хто відповідає умовам експерименту, отримають сертифікати на продовження", – уточнили в МОН.

Сума гранту для першокурсників залежить від результатів НМТ:

від 150 балів (або 140 для спеціальностей з особливою підтримкою) — від 17 000 грн на рік;

від 170 балів — від 25 000 грн на рік.

“Сума гранту може збільшуватися з урахуванням коефіцієнтів підтримки окремих спеціальностей. Ваш індивідуальний розмір і підстави нарахування будуть зазначені в сертифікаті в “Дії”, – пояснили в міністерстві.

Для студентів другого курсу (вступ 2024 року) розмір гранту індексується пропорційно зростанню вартості навчання, але не більше ніж на 12%. У разі зміни спеціальності підтримка зберігається, однак сума може коригуватися.

Гранти, за даними МОН, є механізмом адресної підтримки студентів, що стимулює конкуренцію між університетами. Кошти надходять на рахунок закладу освіти, а студенти отримують у "Дії" повідомлення про перерахування.