Цьогоріч в Україні близько 30 тис. контрактників отримають гранти на навчання, - Міносвіти
У Міністерстві освіти розповіли, що цьогоріч в Україні понад 176 тисяч вступників: на бюджет вступили 40%, а 60% навчатимуться за контрактною формою
Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна розповів заступник міністра освіти з вищої освіти та освіти дорослих Михайло Винницький.
За його словами, рекомендації отримали 176 300 вступників, із них 65 493 – вступили на бюджетне замовлення, 110 883 на контракт. Разом з тим, близько 20 тисяч абітурієнтів не отримали рекомендацій на жоден із поданих пріоритетів. За словами Винницького, вони ще матимуть можливість вступити на контракт після 11 серпня.
Читайте також: Вступна кампанія - 2025 успішна, але вона ще не завершена, - ексміністерка освіти Гриневич
Заступник міністра освіти зазначив, що студенти можуть отримати гранти на оплату освіти.
"Гранти – це співфінансування, де частина сплачується студентом, і це доступна для нього сума, а частина – державою. Цього року, якщо абітурієнт набирає на НМТ 150 балів з двох предметів і ти вступив на контракт, ти можеш розраховувати на 17 тисяч гривень на оплату навчання. Якщо маєш 170 балів з двох предметів – то отримуєш 20 тисяч", - розповів він.
Водночас якщо абітурієнт набрав 140 балів, але обрав важливий для держави фах, він отримає від 17 тисяч і більше. Наразі грант можна отримати на два роки.
Вказано, що з понад 65 тисяч цьогорічних студентів-контрактників близько 30 тисяч отримають гранти.
- Станом на початок серпня понад 207 тисяч вступників зареєстрували вже 904 383 заяви. Найпопулярнішою спеціальністю серед абітурієнтів став менеджмент.
