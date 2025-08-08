Цьогоріч в Україні близько 30 тис. контрактників отримають гранти на навчання, - Міносвіти

Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна розповів заступник міністра освіти з вищої освіти та освіти дорослих Михайло Винницький.

За його словами, рекомендації отримали 176 300 вступників, із них 65 493 – вступили на бюджетне замовлення, 110 883 на контракт. Разом з тим, близько 20 тисяч абітурієнтів не отримали рекомендацій на жоден із поданих пріоритетів. За словами Винницького, вони ще матимуть можливість вступити на контракт після 11 серпня.

Заступник міністра освіти зазначив, що студенти можуть отримати гранти на оплату освіти.

"Гранти – це співфінансування, де частина сплачується студентом, і це доступна для нього сума, а частина – державою. Цього року, якщо абітурієнт набирає на НМТ 150 балів з двох предметів і ти вступив на контракт, ти можеш розраховувати на 17 тисяч гривень на оплату навчання. Якщо маєш 170 балів з двох предметів – то отримуєш 20 тисяч", - розповів він.

Водночас якщо абітурієнт набрав 140 балів, але обрав важливий для держави фах, він отримає від 17 тисяч і більше. Наразі грант можна отримати на два роки.

Вказано, що з понад 65 тисяч цьогорічних студентів-контрактників близько 30 тисяч отримають гранти.