Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство У Дніпрі сталася пожежа в житловому будинку: загинули троє дітей і їхня мати

У Дніпрі сталася пожежа в житловому будинку: загинули троє дітей і їхня мати

21 січня, 2024 неділя
10:33
Суспільство пожежа, рятувальники

Уночі неділі, 21 січня, в Індустріальному районі Дніпрі сталося займання приватного будинку. Унаслідок пожежі загинули троє малолітніх дітей та їхня матір

Про це повідомили у головному управлінні ДСНС України у Дніпропетровській області.

Зазначається, що повідомлення про займання житлового будинку, розташованого на вулиці Червоної Рути, надійшло до Служби порятунку о 00:16.

Прибувши за вказаною адресою, рятувальники встановили, що всередині будинку горить домашнє майно на площі 15 кв. м. Із задимленої оселі рятувальники винесли непритомну жінку та трьох дітей, які теж були без свідомості.

Медики провели реанімаційні заходи, однак врятувати постраждалих їм не вдалося. Лікарі констатували смерть 41-річної жінки, а також її дітей - 6-річного хлопчика та двох дівчаток 7 і 3 років.

Пожежу ліквідували о 01:14. До гасіння займання було залучено 12 рятувальників та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки ДСНС.

  • Днем раніше пожежа сталася і в приватному будинку у селі Лучинчик на Вінниччині. Внаслідок цього загинула трирічна дитина, ще двоє - госпіталізовані.
Дніпро
Дніпропетровщина
ДСНС
Читайте також:
Фінляндія, Україна
20 січня, 2024 субота
У Фінляндії через страйк може зупинитися виробництво боєприпасів для ЗСУ
Саміт ЄС, Віктор Орбан
20 січня, 2024 субота
"Не дозволимо ні за які гроші": Орбан висловився проти прийому мігрантів Угорщиною
Роман Ковальов
Автор Роман Ковальов
20 січня, 2024 субота
Чому НАБУ цікавиться Тетяною Чорновол
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.58
    Купівля 37.58
    Продаж 38.25
  • EUR
    Купівля 40.92
    Продаж 41.83
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
21 січня
11:21
переливання крові
Окупанти на Запоріжжі примушують бюджетників здавати кров для російських солдатів, - ЦНС
11:05
літак
У горах Афганістану розбився російський приватний літак
10:46
Ексклюзив
Люба Шипович
До 10 мільйонів дронів на рік потрібні Україні при такій інтенсивності бойових дій, - волонтерка Люба Шипович
10:31
Оновлено
РФ заявила про атаку дронів на 3 області: біля Санкт-Петербурга горить портовий термінал, у Тулі є влучання у військовий завод
10:08
OPINION
Володимир Гевко
Для Зеленського і для України було б найкраще, якби він перестав бути медійником
09:52
окупанти крим
У ЗСУ розповіли, з якою метою окупанти захопили Крохмальне Куп'янського району
09:51
Юрій Ніколов
Погрози журналісту Ніколову: поліція встановила особи п'ятьох зловмисників
09:43
Ексклюзив
Маріанна Вишемирська постраждала від авіаобстрілу пологового в Маріуполі
"Це поєднання "Стокгольмського синдрому" й бажання заробити грошей": депутат міськради Маріуполя Забавін щодо породіллі-пропагандистки Маріанни Вишемирської
09:31
Кім Чен Ин
У Білому домі порадили Кім Чен Ину зосередитися на прогодуванні народу КНДР, а не на нарощенні армії
09:20
Оновлено
Мітинги в Ізраїлі
В Ізраїлі тисячі людей вийшли на мітинги: вимагають відставки уряду, припинення бойових дій та повернення заручників
09:07
Гендиректор МАГАТЕ Гроссі прибув на захоплену росіянами ЗАЕС
Гендиректор МАГАТЕ приїде до України: ймовірно, відвідає Запорізьку АЕС
09:06
ракета
Проіранські бойовики вдарили балістичною ракетою по авіабазі США в Іраку: щонайменше один військовий поранений
08:44
Ексклюзив
Обстріл Херсонщини 6 січня
На правому березі Дніпра Херсонщини перебуває 200 тис. жителів, деякі села зрівняні із землею, - головред видання "Мост" Нікітенко
08:30
Ізраель Палестина
ЄС розробив план "надійного, всеосяжного вирішення" ізраїльсько-палестинського конфлікту, - ЗМІ
08:22
Путін та Кім Чен Ин
У КНДР анонсували візит Путіна до Пхеньяну
08:08
Огляд
SurveilSpire
Система захисту від дронів SurveilSpire: що це таке і як вона процює
08:04
OPINION
Олексій Панич
Чому переслідують бізнесмена Ігоря Мазепу?
07:57
Інфографіка
втрати окупантів
ЗСУ за добу ліквідували десяток танків, 7 артсистем і 760 військових армії РФ, - Генштаб
07:29
окупанти, орки
ISW: війська РФ захопили село Крохмальне на Харківщині
01:01
Еліна Світоліна, теніс
Світоліна назвала свою головну мету на цей рік
2024, субота
20 січня
23:32
Петро Симоненко
Поліція розшукує лідера заборонених комуністів Симоненка
23:01
Румунія
"Румунія готується до анексії України і вже будує дорогу для бронетехніки": Росія запустила новий фейк
22:48
"Шахтар", Ліга чемпіонів, Тарас Степаненко
"Шахтар" продовжив контракт з легендарним футболістом донеччан
21:58
Президент Конго Фелікс Чісекеді склав присягу на другий п'ятирічний термін
21:56
Михайло Подоляк
В ОП назвали умови, за яких Україна піде на переговори з РФ
21:39
Єлизавета Котляр
Батько українки, яка потисла руку росіянці на юніорському Australian Open, виступив зі заявою
21:22
Мартіна Шимковічова
Новопризначена міністерка культури Словаччини скасувала заборону на співпрацю з РФ та Білоруссю
21:07
Футболісти "Карпат" отримали можливість виїхати за кордон
20:53
Ексклюзив
Дональд Трамп
Трамп може дозволити атакувати РФ, - Портников
20:29
Російський військовий пілот Ковальов В'ячеслав Олександрович
Мав 500 вильотів, бомбардував Україну та Сирію: з'явилися подробиці про штурмана російського Су-34, ліквідованого у небі на Херсонщиною
20:21
3 окрема штурмова бригада, ЗСУ
Протягом доби на фронті відбулось 72 боєзіткнення, Сили оборони відбили 60 атак ворога на п'яти напрямках, - Генштаб
20:13
Роберт Фіцо
Фіцо приїде до Ужгорода й заявить, що проти членства України у НАТО
20:07
Ексклюзив
путін
"Подібно до розвалу СРСР та відбудеться швидко:" дипломат Огризко назвав причину, що прискорить розпад РФ
20:00
OPINION
Оксана Забужко
Молодь стала пишатися родинними діалектами
19:57
OPINION
Обкладинка Княжицький. Політика
Атака на журналістів, проблемна мобілізація, розблокування кордону, - підсумки тижня від Миколи Княжицького
19:56
Україна та США вперше спільно проінспектували американську зброю
19:44
Оновлено
Ілюстративне фото
Унаслідок ізраїльського удару по Сирії загинуло 5 іранських командирів, Іран пообіцяв помститися
19:27
Ексклюзив
світ Росія акції протестів суспільство Башкирія
"Не будьмо наївними в тому, що РФ відразу розпадеться": голова Меджлісу кримськотатарського народу Чубаров про протести в Росії
19:22
Ігор Мазепа в залі суду
Українська влада затримала інвестбанкіра Мазепу за критику корупції в країні, - Bloomberg
19:06
Тарас Бобанич
В УКУ заснували стипендію імені Героя Україна Тараса Бобанича - за ініціативи родини та фонду Порошенка
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV