У Дніпрі сталася пожежа в житловому будинку: загинули троє дітей і їхня мати

Про це повідомили у головному управлінні ДСНС України у Дніпропетровській області.



Зазначається, що повідомлення про займання житлового будинку, розташованого на вулиці Червоної Рути, надійшло до Служби порятунку о 00:16.

Прибувши за вказаною адресою, рятувальники встановили, що всередині будинку горить домашнє майно на площі 15 кв. м. Із задимленої оселі рятувальники винесли непритомну жінку та трьох дітей, які теж були без свідомості.

Медики провели реанімаційні заходи, однак врятувати постраждалих їм не вдалося. Лікарі констатували смерть 41-річної жінки, а також її дітей - 6-річного хлопчика та двох дівчаток 7 і 3 років.

Пожежу ліквідували о 01:14. До гасіння займання було залучено 12 рятувальників та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки ДСНС.