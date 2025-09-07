У Донецьку з'явився новий вид злочинності: водяні мародери

Про це розповів журналіст Денис Казанський.

"Через гостру нестачу води у Донецьку з'явився навіть новий вид криміналу – водяне мародерство. Люди, у яких є автомобілі з якимись ємностями чи цистернами, приїжджають до встановлених для загального користування діжок з водою та викачують звідти воду. Простіше кажучи, крадуть її і відвозять", - зазначив журналіст.

"Усе це виглядає як якийсь цілковитий апокаліпсис та фільм-катастрофа", - додав він.

Причому, як стверджують опоненти ватажка терористичної організації "ДНР" Дениса Пушиліна, сам він та його оточення володіють шістьма заводами з виробництва чистої бутильованої води й в такий спосіб заробляють на донеччанах, наголосив Казанський.

Чому в ОРДО немає води. Основні причини

Перенаселений, переважно урбанізований, індустріальний регіон Донбасу завжди був вододефіцитним. Води потребували що мільйони його жителів, що розташовані там промислові гіганти.

Нині ж головні причини відсутності води у центральній системі водопостачання окупованих районів Донецької області (ОРДО) є наступними:

1) 50% води йшло водоводом Сіверський Донець - Донбас, але зараз він не діє, оскільки повністю зруйнований російськими обстрілами та диверсіями за три з половиною роки повномасштабних бойових дій (до 24 лютого 2022 року водовод ще діяв);

2) ще 50% надходило з резервних водосховищ - але цього літа їхні запаси поступово вичерпалися;

3) не ремонтовані з 90-их років водопровідні мережі, які ще більше псуються за умов нерегулярного використання. За ними як слід не стежила підконтрольна проросійській Партії регіонів Віктора Януковича місцева влада й тим більше з весни 2014 року не стежать окупанти.