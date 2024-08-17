У Гостомелі на дитячому майданчику знайшли гранату
У суботу, 17 серпня, у селищі Гостомель Бучанського району Київської області на дитячому майданчику знайшли ручну гранату Ф-1
Про це повідомляє ДСНС.
Зазначається, що неподалік від одного з дитячих майданчиків сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України вилучили ручну гранату Ф-1.
"Дітям неймовірно пощастило, що уважні батьки вчасно помітили, як діти вирішили взяти її до рук. Після чого дорослі відвели дітей на безпечну відстань та викликали саперів, тим самим запобігли можливій трагедії", - повідомили рятувальники.
У ДСНС нагадали, що в разі виявлення підозрілих предметів необхідно не підходити та не чіпати небезпечну річ, а телефонувати до 101.
- Увечері середи, 14 серпня, в одному з кафе в центрі Києва підірвали "гранату". Адміністрація закладу каже про піротехнічний засіб у вигляді "іграшки-сувеніра".
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