У Гостомелі на дитячому майданчику знайшли гранату

Про це повідомляє ДСНС.

Зазначається, що неподалік від одного з дитячих майданчиків сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України вилучили ручну гранату Ф-1.

"Дітям неймовірно пощастило, що уважні батьки вчасно помітили, як діти вирішили взяти її до рук. Після чого дорослі відвели дітей на безпечну відстань та викликали саперів, тим самим запобігли можливій трагедії", - повідомили рятувальники.

У ДСНС нагадали, що в разі виявлення підозрілих предметів необхідно не підходити та не чіпати небезпечну річ, а телефонувати до 101.