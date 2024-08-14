У кафе в центрі Києва 14 серпня підірвали гранату
Ввечері середи, 14 серпня, в одному з кафе у центрі Києва підірвали гранату
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Інцидент стався на вулиці Рейтарській, яка розташована у центрі столиці.
"В одному з кафе, за попередньою інформацією, підірвали гранату. Екстрені служби прямують на місце", - написав Кличко.
О 20:57 міський голова Києва уточнив, що внаслідок спрацювання навчальної гранати відбулось задимлення в приміщенні.
Потерпілих та руйнувань немає.
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