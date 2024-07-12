У Камʼянському на Дніпропетровщині люди вийшли на мітинг через відключення електрики. У ДТЕК відреагували
У місті Камʼянське Дніпропетровської області 12 липня близько 200 жителів зібралися на мітинг біля будівлі ДТЕК через графіки відключень електроенергії, вимагаючи "справедливого" розподілу електрики
Про це повідомляє Суспільне.
Зазначається, що мітингувальники вимагають зробити терміни відключень світла більш справедливими.
За словами учасниці акції Наталі, електропостачання у її будинку є близько 4-6 годин упродовж дня і майже 18-20 годин відсутнє.
"Люди кажуть, що в інших областях не так. У Вінниці взагалі світло не вимикають. У нас ні працювати не можна, нічого. Всі продукти псуються, а їм все одно. Скоро почнуться інфекції, холера, що завгодно без світла може бути", - розповіла вона.
Фото: Суспільне ДніпроУ матеріалі йдеться, що представники компанії ДТЕК станом на 12:00 не вийшли до протестувальників.
Водночас у ДТЕК "Дніпровські електромережі" відповіли Суспільному, що вимкнення електроенергії у Камʼянському, як і у всіх регіонах України, є вимушеним кроком.
"Енергетики змушені застосовувати графіки відключень, щоб не допустити системної аварії в енергетичній системі. НЕК "Укренерго" доводить достатньо високі обмеження, які ДТЕК Дніпровські електромережі зобов'язаний дотримуватись. Старий графік 4/4 вже було неможливо дотримуватися через великий дефіцит електроенергії та команди від НЕК вимикати одночасно 3-4 черги", - сказали у пресслужбі компанії.
Там також зауважили, що зараз всі черги зазнають рівномірних відключень і мають приблизно однакові години світла.
"Фахівці компанії перевірили адреси у місті Кам'янському, про відсутність відключень яких нам повідомила ініціативна група мешканців. Було виявлено, що до готелю "Зоря" (нині "Рейкартс") застосовуються звичайні графіки відключення світла. По Парку Центральному графіки почали застосовуватися з понеділка, після того, як його було переключено з лінії з критичною інфраструктурою на окрему лінію. Частина будинків за адресою Безпалого, 1а була підключена разом з критичною інфраструктурою. Але сьогодні вже проводять роботи з переведення на інші лінії", - додали у ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Фото: Суспільне Дніпро
- 11 липня повідомлялося, що за умови відсутності нових атак РФ на енергетичну інфраструктуру у вересні та жовтні в Україні, можливо, не застосовуватимуть графіки стабілізаційних відключень.
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