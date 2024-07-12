У Камʼянському на Дніпропетровщині люди вийшли на мітинг через відключення електрики. У ДТЕК відреагували

Про це повідомляє Суспільне.

Зазначається, що мітингувальники вимагають зробити терміни відключень світла більш справедливими.

За словами учасниці акції Наталі, електропостачання у її будинку є близько 4-6 годин упродовж дня і майже 18-20 годин відсутнє.

"Люди кажуть, що в інших областях не так. У Вінниці взагалі світло не вимикають. У нас ні працювати не можна, нічого. Всі продукти псуються, а їм все одно. Скоро почнуться інфекції, холера, що завгодно без світла може бути", - розповіла вона.

Фото: Суспільне Дніпро

У матеріалі йдеться, що представники компанії ДТЕК станом на 12:00 не вийшли до протестувальників.

Водночас у ДТЕК "Дніпровські електромережі" відповіли Суспільному, що вимкнення електроенергії у Камʼянському, як і у всіх регіонах України, є вимушеним кроком.

"Енергетики змушені застосовувати графіки відключень, щоб не допустити системної аварії в енергетичній системі. НЕК "Укренерго" доводить достатньо високі обмеження, які ДТЕК Дніпровські електромережі зобов'язаний дотримуватись. Старий графік 4/4 вже було неможливо дотримуватися через великий дефіцит електроенергії та команди від НЕК вимикати одночасно 3-4 черги", - сказали у пресслужбі компанії.

Там також зауважили, що зараз всі черги зазнають рівномірних відключень і мають приблизно однакові години світла.

"Фахівці компанії перевірили адреси у місті Кам'янському, про відсутність відключень яких нам повідомила ініціативна група мешканців. Було виявлено, що до готелю "Зоря" (нині "Рейкартс") застосовуються звичайні графіки відключення світла. По Парку Центральному графіки почали застосовуватися з понеділка, після того, як його було переключено з лінії з критичною інфраструктурою на окрему лінію. Частина будинків за адресою Безпалого, 1а була підключена разом з критичною інфраструктурою. Але сьогодні вже проводять роботи з переведення на інші лінії", - додали у ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Фото: Суспільне Дніпро