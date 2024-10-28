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Головна Суспільство У керівників МСЕК неможливо конфіскувати статки, якщо немає фактичних даних про отримання ними хабарів, - юрист Центру протидії корупції
Ексклюзив

У керівників МСЕК неможливо конфіскувати статки, якщо немає фактичних даних про отримання ними хабарів, - юрист Центру протидії корупції

Тетяна Нижник
28 жовтня, 2024 понедiлок
18:35
Суспільство корупція

Юрист Центру протидії корупції Роман Колюхов розповів, чому не всі керівники МСЕК підпадають під норму конфіскації майна

Зміст

Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо".

"Тетяна Крупа є депутатом обласної ради, на неї поширюється норма про незаконне збагачення, оскільки вона наділена функціями місцевого самоврядування. А стаття про незаконне збагачення стосується осіб, наділених функціями держави або місцевого самоврядування, і це саме той випадок.

Інша ситуація стосується керівників МСЕК, які не мають депутатського статусу. На жаль, вони не підпадають під цю норму, і конфіскувати їхні активи таким способом неможливо. Навіть якщо змінити законодавство зараз, особи, які набули статків під час воєнного стану, не підпадатимуть під новий закон", - сказав Колюхов.

За його словами, єдиний механізм повернення коштів, незаконно переданих з бюджету особам, які не мали на це права, може бути в рамках кримінальних проваджень. "Це якщо йдеться про розслідування схем уникання від мобілізації, коли буде встановлено, що такі особи заплатили хабар, щоб не підпадати під мобілізацію, або отримували кошти за це. Теоретично це може бути в рамках кримінального провадження або цивільних позовів, якщо буде встановлено, що особа безпідставно отримала статус інвалідності й отримувала кошти. Тоді можна стягнути ці кошти назад до бюджету, хоч це важко з практичної точки зору. Але, на жаль, щодо керівників МСЕК, якщо немає фактичних даних про те, що вони отримали ці кошти як хабарі, а це потрібно доводити й розслідувати в рамках кримінального провадження, то фактично це неможливо зробити", - зазначив юрист.

Якщо є питання до прозорості статків інших керівник МСЕК, можна ініціювати перевірку, звідки в них ці гроші, статки і нерухомість, каже Колюхов. 

"Однак, на жаль, ця посада не підпадає під кримінальну відповідальність. Навіть якщо встановити, що їхні офіційні доходи не відповідають фактичним статкам, як сказав очільник НЗК, вони можуть бути притягнуті тільки за недостовірне декларування. Відповідальність у виді конфіскації за незаконне збагачення не поширюється на цю категорію посад. Це прогалина в законодавстві, яку можна виправити, але зворотної дії в часі вона не матиме", - резюмував він.

Що передувало

ДБР 4 жовтня  викрило керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу на незаконному збагаченні у великих розмірах, можуть бути причетні також члени родини. Під час обшуків знайшли готівки в еквіваленті $6 млн. При цьому  Тетяна Крупа намагалася викинути у вікно майже пів мільйона доларів.

Головний редактор інформаційно-аналітичного порталу "ЦензорНет" Юрій Бутусов, із посиланням на власні джерела, заявив про півсотню прокурорів Хмельниччини зі статусом інваліда II групи. Кожного з них назвав поіменно.

У підсумку керівник Хмельницької обласної прокуратури Олексій Олійник (теж начебто інвалід) звільнився з посади, а Офіс генерального прокурора України розпочав розслідування.

Як установило попереднє розслідування громадського "Центру протидії корупції", фальшиву інвалідність з подальшою постійною виплатою пенсій мають прокурори не лише на Хмельниччині, а й на Харківщині, Сумщині, Дніпропетровщині.

Генеральний прокурор України Андрій Костін 22 жовтня написав заяву про звільнення. Того ж дня Володимир Зеленський провів засідання Ради національної безпеки і оборони щодо ситуації з МСЕК і зловживань посадових осіб державних органів з отриманням інвалідності. Також президент підписав указ №732/2024, яким з 31 грудня 2024 року медико-соціальні експертні комісії будуть ліквідовані.

Голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев 25 жовтня повідомив, що в Державній податковій службі провели перевірку посадовців, які оформили інвалідність після 24 лютого 2022 року. Після перевірки 16 із 17 людей звільнилися.

Теги:
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Кримінал
Здоров'я
Україна
Медицина
корупція в Україні
мобілізація
Війна з Росією
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