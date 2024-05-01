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У Харкові 7 вулиць перейменували на честь загиблих нацгвардійців, рятувальника та прикордонника

1 травня, 2024 середа
16:30
Суспільство

У Харкові п'ять вулиць носитимуть імена полеглих нацгвардійців. Також з'явилися вулиця та провулок, названі на честь рятувальника та прикордонника

Про це інформує МВС. 

Вказано, що колишню вулицю Матросова перейменували на честь нацгвардійця - командира групи снайперів окремого загону спеціального призначення "Омега" Олександра Орлова. Він загинув 7 березня 2022 року у бою на околицях Північної Салтівки. Вулиця Кибальчича тепер називатиметься вулицею Іллі Коваля - лейтенанта бригади рубіж, який віддав життя 7 квітня 2022 року під час виконання бойового завдання біля міста Рубіжне Луганської області. 

"На честь Дмитра Кочеткова перейменували вулицю Кюї Цезаря. Захисник "Азовсталі" віддав своє життя 19 квітня 2022 року, під час оборони Маріуполя від російських окупантів. Вулицю Федоренка перейменували на честь Сергія Барсукова. Командир роти розвідки спеціального призначення бригади "Спартан" загинув 28 червня 2022 року у бою поблизу населеного пункту Дементіївка Харківської області", - йдеться у повідомленні. 

Крім того, замість Тургенівської вулиці з'явилася вулиця бійця 5-ї Слобожанської бригади Нацгвардії Антона Дербілова: він отримав несумісне з життям осколкове поранення в голову під час мінометного обстрілу.

На честь рятувальника Олександра Подольського перейменували вулицю Амурську. Його життя обірвалося 17 березня 2022 року під час ліквідації наслідків ворожих обстрілів на ринку "Барабашова". Водночас ім'ям прикордонника Ігоря Остаповича назвали колишній провулок Балакірєва. Боєць загинув 9 березня 2022 року під час оборони Луганщини.

  • Раніше у Харкові перейменували 18 топонімів, назви яких пов'язані з Росією: у місті з'явився в'їзд на честь загиблого пілота Андрія Пільщикова (Джуса) та вулиця імені заступника міністра МВС Євгена Єніна.
Теги:
Україна
Харків
Війна з Росією
Нацгвардiя
ДСНС
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