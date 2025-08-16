У Харкові чоловік порізав ножем поліцейського та співробітників ТЦК: чим закінчилося

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Близько 22:15 у Харкові поліцейський разом із працівниками ТЦК підійшов до чоловіка для перевірки документів. Той раптово дістав ніж і вдарив поліцейського у скроню. Далі нападник поранив трьох співробітників ТЦК: одному завдав ударів у голову та руку, іншому — у голову і підключичну ділянку, ще одному — в тулуб.

Після нападу чоловік утік, однак його швидко розшукали правоохоронці. Йому інкримінують посягання на життя правоохоронця (ст. 348 КК України) та замах на умисне вбивство двох або більше осіб у зв’язку з виконанням ними службових обов’язків (ч. 2 ст. 15, п. 1, 8 ч. 2 ст. 115 КК України).

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави. Постраждалі перебувають у лікарнях, їм надають медичну допомогу.