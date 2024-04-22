У Харкові запрацював перший в Україні сервісний центр МВС в укритті
22 квітня у Харкові відкрили перший в Україні сервісний центр МВС в укритті: до сховища переїхав один із існуючих центрів
Про це повідомляє МВС України.
Зазначається, що до укриття переїхав сервісний центр МВС №6341. Його адреса не змінилася - Харків, вул. Шевченка, 26.
"У сервісному центрі облаштовані зона очікування, робочі місця, сюди перевезли все необхідне обладнання, оргтехніку та встановили телекомунікаційну мережу", - йдеться у повідомленні.
У сервісному центрі працює вісім адміністраторів.
Послуги надають за попереднім записом. Талони доступні через е-запис або в терміналі, який розміщений у сервісному центрі МВС.
- 28 лютого Міністерство внутрішніх справ України звернулося до громадян із закликом повідомляти про випадки корупції у сервісних центрах МВС у чат-бот або на гарячу лінію.
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