Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство У Харкові запрацював перший в Україні сервісний центр МВС в укритті

У Харкові запрацював перший в Україні сервісний центр МВС в укритті

22 квітня, 2024 понедiлок
23:01
Суспільство сервісний центр МВС

22 квітня у Харкові відкрили перший в Україні сервісний центр МВС в укритті: до сховища переїхав один із існуючих центрів

Про це повідомляє МВС України.

Зазначається, що до укриття переїхав сервісний центр МВС №6341. Його адреса не змінилася - Харків, вул. Шевченка, 26.

"У сервісному центрі облаштовані зона очікування, робочі місця, сюди перевезли все необхідне обладнання, оргтехніку та встановили телекомунікаційну мережу", - йдеться у повідомленні.

У сервісному центрі працює вісім адміністраторів. 

Послуги надають за попереднім записом. Талони доступні через е-запис або в терміналі, який розміщений у сервісному центрі МВС.

  • 28 лютого Міністерство внутрішніх справ України звернулося до громадян із закликом повідомляти про випадки корупції у сервісних центрах МВС у чат-бот або на гарячу лінію.
Теги:
Україна
Харків
Війна з Росією
Читайте також:
Роман Червінський, суд
21 квітня, 2024 неділя
"Не виключаємо передачі РФ": адвокати Червінського не знають, де перебуває їх підзахисний
Віталій Капранов
Автор Віталій Капранов
20 квітня, 2024 субота
Половина від мене вже не зможе так...
кримінал
22 квітня, 2024 понедiлок
Обом підозрюваним у вбивстві поліцейського на Вінниччині обрали запобіжний захід
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.6
    Купівля 39.6
    Продаж 40.1
  • EUR
    Купівля 42.27
    Продаж 43.04
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
22 квітня
23:25
Оновлено
обстріл, ППО
У Харкові прогриміли вибухи під час повітряної тривоги
23:21
санкції проти Ірану
Послабити виробництво ракет і дронів: ЄС погодив санкції проти Ірану після нападу на Ізраїль
23:03
конгрес США
"Деяку зброю можуть надати за кілька днів": конгресмен США про терміни постачання допомоги Україні
22:51
Дмитро Пєсков
"Новий пакет допомоги Україні не змінить ситуацію на полі бою": російські фейки та маніпуляції за 22 квітня
22:50
бронетранспортер М113
США готують додатковий пакет військової допомоги Україні, який включатиме бронетехніку, - Politico
22:26
Оновлено
Вибух
Росія вдарила по кількох громадах Харківщини: загинув водій екскаватора, поранено волонтерку
22:13
гроші
Виписав собі премій на 145 тис. грн: керівнику управління соцзахисту на Київщині оголосили підозру
22:13
Полонені
Цікавляться спецслужби РФ і шахраї: Лубінець закликав не демонструвати дані полонених на мітингах і у соцмережах
21:48
Оновлено
До Києва прибула двопартійна делегація конгресу США
"Народ України розраховував на рішення про допомогу": Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією конгресу США
21:38
Ексклюзив
Джо Байден
"Сигнал, що з Росією вирішили закінчувати": дипломат Огризко про пакет допомоги від США
21:25
В Україні запрацював координаційний центр інтегрованого управління кордонами
Один із критеріїв вступу до ЄС: в Україні запрацював координаційний центр інтегрованого управління кордоном
21:20
Ексклюзив
Севастополь. Крим
ЗСУ розпочали перший етап операції з деокупації Криму, - військовий експерт Снєгирьов
21:07
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Нарешті США мають представити стратегію перемоги України над РФ. Колонка Сергія Згурця
20:50
Оновлено
Росія вдарила по телевежі у Харкові: є перебої із сигналом ТБ
РФ ударила по телевежі в Харкові: звідки отримувати інформацію, якщо зник сигнал
20:37
Булінг
У Києві школяра побили однолітки: дитину прооперували, Лубінець звернувся до поліції та РДА
20:15
Шахтар - Марсель
Який вигляд має турнірна таблиця УПЛ після 25-го туру
20:14
Ексклюзив
путін
Чому РФ де-факто здала свого "історичного союзника" Вірменію: пояснює експерт-міжнародник Данилов
20:10
Володимир Зеленський
"У разі схвалення сенатом негайно підпише закон": Зеленський провів телефонну розмову з Байденом
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 789-го дня війни: Данія повідомила, коли передасть винищувачі F-16, ЗСУ знищили понад 600 безпілотників за добу
20:00
OPINION
Ігор Гулик
Як Джонсон будив у Конгресі дух Рейгана
19:55
"Динамо" - "Полісся" 3:0 (21 квітня 2024 року)
УПЛ: "Шахтар" переграв "Зорю" та зберіг відрив від "Динамо": результати усіх матчів 25-го туру
19:36
Ігор Коломойський, суд
Суд залишив під вартою Коломойського та зменшив суму застави
19:35
Оновлено
Прапор Словаччини
Словаки зібрали на снаряди для України понад €3 млн після відмови уряду долучитись до чеської ініціативи
19:30
ЗСУ
Протягом доби Сили оборони відбили 53 ворожі атаки. Найбільше - на Лиманському напрямку
19:17
окупанти гармата
Росіяни обстріляли Красногорівку на Донеччині: вбили жінку, пошкодили 3 багатоповерхівки
19:07
росія прапор занепад
Росіяни змушують власників магазинів на ТОТ Запорізької області вивішувати триколори
18:56
Жозеп Боррель
Боррель розповів, коли Україна може отримати перші поставки боєприпасів у межах чеської ініціативи
18:47
Володимир Зеленський
Зеленський пояснив, чому не вірить у реалізацію ініціативи Макрона про "олімпійське перемир'я"
18:34
Mavic 3, Морська піхота, ЗСУ, українські військові
Міноборони закупило для ЗСУ 4 тис. дронів DJI Mavic
18:32
Філіп Хрговіч та Чжан Чжилей (праворуч)
"Давайте просто молитися": Усику знайшли суперника на випадок зриву бою з Ф'юрі
18:31
Президент України Володимир Зеленський
Нове покоління розуміється на технологіях: Зеленський пояснив зниження призовного віку в Україні
18:10
Українські фільми "Уроки толерантності" та "Назавжди-Назавжди" покажуть у Польщі
18:06
Вагнерівці навчають білоруських курсантів стрільби, - Спротив
18:02
OPINION
Мирослав Гай
ШІ як інструмент депутінізації
17:51
Зеленський на Ставці доручив підготувати всеохопний план із захисту цивільної інфраструктури від атак РФ
17:49
На фото: Річард Нельсон
Американський режисер Річард Нельсон у травні представить виставу в Театрі на Подолі
17:36
Поблизу Херсона ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів, окупанти тікають в паніці
Військові підрозділи ППО РФ позбавляють премій за нездатність відбити повітряні атаки України, - Атеш
17:30
Ексклюзив
ЗСУ війна фронт
"Армії РФ в місті немає": оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" про ситуацію в Часовому Яру
17:19
Оновлено
кримінал
Обом підозрюваним у вбивстві поліцейського на Вінниччині обрали запобіжний захід
17:18
хакер
"Петиції про присвоєння "Героя України": користувачів WhatsApp попередили про шахрайську схему викрадення акаунтів
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV