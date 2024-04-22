У Харкові запрацював перший в Україні сервісний центр МВС в укритті

Про це повідомляє МВС України.

Зазначається, що до укриття переїхав сервісний центр МВС №6341. Його адреса не змінилася - Харків, вул. Шевченка, 26.

"У сервісному центрі облаштовані зона очікування, робочі місця, сюди перевезли все необхідне обладнання, оргтехніку та встановили телекомунікаційну мережу", - йдеться у повідомленні.

У сервісному центрі працює вісім адміністраторів.

Послуги надають за попереднім записом. Талони доступні через е-запис або в терміналі, який розміщений у сервісному центрі МВС.