У Києві 12-13 березня оголосили жовтий рівень небезпечності. Деталі

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Жовтий рівень небезпечності оголосили через різке погіршення погодних умов.

"У найближчу годину з утриманням до кінця доби 12 березня, а також вночі та вранці 13 березня на дорогах ожеледиця. I рівень небезпечності, жовтий!", - йдеться у повідомленні.