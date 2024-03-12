У Києві 12-13 березня оголосили жовтий рівень небезпечності. Деталі
У вівторок, 12 березня, жителів Києва попередили про жовтий рівень небезпечності
Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.
Жовтий рівень небезпечності оголосили через різке погіршення погодних умов.
"У найближчу годину з утриманням до кінця доби 12 березня, а також вночі та вранці 13 березня на дорогах ожеледиця. I рівень небезпечності, жовтий!", - йдеться у повідомленні.
- У середу, 13 березня, в усіх регіонах України вдень триматиметься "плюсова" температура. Втім, ймовірні опади у вигляді дощу та мокрого снігу.
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