У Києві 18 серпня частково обмежуватимуть рух Берестейським проспектом
18 серпня, з 08:00 до 16:00, частково обмежуватимуть рух ділянкою проспекту Берестейського в напрямку виїзду з міста біля зупинки громадського транспорту "Парк Нивки"
Про це повідомляють у КК "Київавтодор".
Дорожники КП ШЕУ Шевченківського району виконуватимуть ремонт асфальтобетонного покриття.
У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності.
- З 20-го числа і до кінця серпня Укрзалізниця запускає додатковий поїзд №265/266 Київ — Одеса.
