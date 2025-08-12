Укрзалізниця призначила додатковий поїзд до Одеси на другу половину серпня
З 20-го числа і до кінця серпня Укрзалізниця запускає додатковий поїзд №265/266 Київ — Одеса
Про це пресслужба компанії повідомила у телеграм.
"Призначаємо додатковий поїзд №265/266 Київ — Одеса. Він вирушатиме з Києва 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 серпня о 8:40 та прибуватиме до Одеси о 18:08", - йдеться в повідомленні.
У зворотному напрямку з Одеси поїзд відправлятиметься по тих же датах об 11:27 і прибуватиме до Києва о 20:20.
У складі поїзда – купейні вагони з місцями для сидіння.
Придбати квитки можна у застосунку Укрзалізниці, на сайті booking.uz.gov.ua або в касах вокзалів.
- Попит на залізничні квитки продовжує значно перевищувати кількість доступних місць, особливо на найпопулярніші маршрути. За окремими напрямками співвідношення сягає п’яти-восьми пасажирів на одне місце.
