Укрзалізниця призначила додатковий поїзд до Одеси на другу половину серпня

Про це пресслужба компанії повідомила у телеграм.

"Призначаємо додатковий поїзд №265/266 Київ — Одеса. Він вирушатиме з Києва 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 серпня о 8:40 та прибуватиме до Одеси о 18:08", - йдеться в повідомленні.

У зворотному напрямку з Одеси поїзд відправлятиметься по тих же датах об 11:27 і прибуватиме до Києва о 20:20.

У складі поїзда – купейні вагони з місцями для сидіння.

Придбати квитки можна у застосунку Укрзалізниці, на сайті booking.uz.gov.ua або в касах вокзалів.