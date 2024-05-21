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У Києві на 4 місяці обмежать рух двома вулицями через реконструкцію транспортної розвʼязки. Деталі

21 травня, 2024 вiвторок
02:02
Суспільство ями на дорогах

У Києві з 21 травня до 28 вересня у зв'язку з реконструкцією транспортної розв'язки обмежать рух на ділянці від вулиці Сімʼї Шовкоплясів до розвороту на вулицю Богатирську

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Про це інформує КМДА. 

"З 21 травня до 28 вересня діятимуть обмеження руху транспорту на ділянці від вул. Сімʼї Шовкоплясів до розвороту на вул. Богатирську (ПрАТ "Оболонь"). Зміни пов’язані з продовженням реконструкції транспортної розвʼязки на перетині вулиць Полярної і Богатирської", - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що об'їхати місце виконання дорожніх робіт можна буде у двох напрямках: 

  • до центру міста – правим проїздом вул. Богатирської (парна сторона)
  • до виїзду з міста – місцевим проїздом вул. Богатирської на ділянці від вул. Левка Лукʼяненка до вул. Озерної

У КМДА додали, що повністю буде закритий правий поворот із вулиці Полярної на вулицю Богатирську. Водіїв закликали враховувати обмеження при плануванні маршруту.

Фото: КМДА

  • 20 травня в Оболонському районі Києва відкрили прямий технічний рух транспорту новозбудованими шляхопроводами розв'язки вулиць Полярна та Богатирська. 
Теги:
Україна
транспорт
новини Києва
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