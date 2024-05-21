У Києві на 4 місяці обмежать рух двома вулицями через реконструкцію транспортної розвʼязки. Деталі

Про це інформує КМДА.

"З 21 травня до 28 вересня діятимуть обмеження руху транспорту на ділянці від вул. Сімʼї Шовкоплясів до розвороту на вул. Богатирську (ПрАТ "Оболонь"). Зміни пов’язані з продовженням реконструкції транспортної розвʼязки на перетині вулиць Полярної і Богатирської", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що об'їхати місце виконання дорожніх робіт можна буде у двох напрямках:

до центру міста – правим проїздом вул. Богатирської (парна сторона)

до виїзду з міста – місцевим проїздом вул. Богатирської на ділянці від вул. Левка Лукʼяненка до вул. Озерної

У КМДА додали, що повністю буде закритий правий поворот із вулиці Полярної на вулицю Богатирську. Водіїв закликали враховувати обмеження при плануванні маршруту.

Фото: КМДА