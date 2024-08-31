У Києві на даху п'ятиповерхівки спалахнула пожежа площею 700 кв. м
У Солом'янському районі Києва в суботу, 31 серпня, на даху 5-поверхового житлового будинку спалахнула пожежа площею 700 кв. м
Як поінформували у ДСНС, станом на 14:22 пожежу ліквідовано.
Повідомлення про пожежу на даху будівлі надійшло 31 серпня о 13:10. На місці працювали 60 рятувальників та 16 одиниць пожежно-рятувальної техніки.
Київська міська військова адміністрація повідомила, що станом на 14:13 пожежу локалізовано.
Раніше у КМВА повідомляли, що площа пожежі на даху 5-поверхового житлового будинку в Солом’янському районі приблизно 700 м кв. Пожежі присвоєно 2-й ранг.
Також у КМДА уточнювали, що займання виникло на даху п'ятиповерхівки по вул. Авіаконструктора Антонова. На місці працюють всі екстрені служби.
- У суботу, 31 серпня, з 00:00 орієнтовно до 18:00 швидкісні трамвайні маршрути №1 і №3 не працюватимуть у зв'язку з ремонтом. Організовано тимчасові автобусні маршрути.
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