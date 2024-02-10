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Головна Суспільство У Києві на Севастопольській площі обмежать рух транспорту. Деталі

У Києві на Севастопольській площі обмежать рух транспорту. Деталі

10 лютого, 2024 субота
14:16
Суспільство ями на дорогах

У Києві 11 та 12 лютого обмежать рух транспорту на Севастопольській площі: ремонтуватимуть дорожнє покриття

Про це інформує КМДА. 

"11 та 12 лютого з 10:00 до 17:00 буде обмежено рух транспорту на Севастопольській площі", - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що рух обмежать через ремонт дорожнього покриття в тунелі в напрямку від проспекту Валерія Лобановського до Чоколівського бульвару.

"Рух транспорту тунелем у зоні виконання ремонтних робіт здійснюватиметься однією смугою руху", - додали у КМДА. 

Фото: Київавтодор

  • Надзвичайники закликали водіїв восьми українських областей бути обережними на дорогах. 10 лютого там прогнозують ожеледицю. 
Теги:
Україна
транспорт
новини Києва
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