У Києві на Севастопольській площі обмежать рух транспорту. Деталі
У Києві 11 та 12 лютого обмежать рух транспорту на Севастопольській площі: ремонтуватимуть дорожнє покриття
Про це інформує КМДА.
"11 та 12 лютого з 10:00 до 17:00 буде обмежено рух транспорту на Севастопольській площі", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що рух обмежать через ремонт дорожнього покриття в тунелі в напрямку від проспекту Валерія Лобановського до Чоколівського бульвару.
"Рух транспорту тунелем у зоні виконання ремонтних робіт здійснюватиметься однією смугою руху", - додали у КМДА.
Фото: Київавтодор
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