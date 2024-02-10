У Києві на Севастопольській площі обмежать рух транспорту. Деталі

Про це інформує КМДА.

"11 та 12 лютого з 10:00 до 17:00 буде обмежено рух транспорту на Севастопольській площі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рух обмежать через ремонт дорожнього покриття в тунелі в напрямку від проспекту Валерія Лобановського до Чоколівського бульвару.

"Рух транспорту тунелем у зоні виконання ремонтних робіт здійснюватиметься однією смугою руху", - додали у КМДА.

Фото: Київавтодор