У Києві на Софіївській площі можна побачити безпілотники та роботизовану техніку

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

На виставці можна побачити десятки експонатів, зокрема техніку, яку використовують підрозділи Нацполіції та ДСНС, а також розвідувальні та ударні БПЛА, які застосовують поліцейські на фронті.

Серед техніки ДСНС зокрема: роботи, підводні дрони та роботизовані всюдиходи, що застосовують для гасіння пожеж, обстеження акваторій, розмінування. Крім того, серед експозицій представлена техніка Сил безпілотних систем ЗСУ.

"Спецтехніка підрозділів системи МВС приємно вразила іноземних гостей. Зокрема, виставку відвідала прем’єр-міністрка Литви Інгріда Шимоніте ", - йдеться у повідомленні.

Виставка на Софійській площі триватиме до 25 серпня.