У Києві облаштують перше соціальне житло для переселенців із Маріуполя
У Києві в межах програми "ЯМаріуполь. Житло" облаштують перше соціальне житло для переселенців із тимчасово окупованого Маріуполя
Про це повідомляє Маріупольська міська рада.
Наразі триває ремонт першого поверху в гуртожитку в Києві, де облаштують соціальне житло для 21 маріупольської родини переселенців.
Окрім кімнат, тут також будуть дві кухні, коворкінг, дитяча кімната та санвузли. Ремонт виконують за кошти Маріупольської міськради, а наповнювати кімнати погодилися партнери та донори.
У міськраді зазначили, що завершити ремонт планують до кінця листопада. Тоді ж мають визначити по прозорій бальній системі, хто житиме в кімнатах.
До того ж муніципалітет Маріуполя спільно з КМДА наразі розглядають ще дві великі будівлі для створення соціального житла, адже такої підтримки потребують 230 родин маріупольців у Києві.
- Російська окупаційна влада планує знести понад 20 багатоповерхівок на лівобережжі тимчасово окупованого Маріуполя.
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