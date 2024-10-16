У Києві облаштують перше соціальне житло для переселенців із Маріуполя

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Наразі триває ремонт першого поверху в гуртожитку в Києві, де облаштують соціальне житло для 21 маріупольської родини переселенців.

Окрім кімнат, тут також будуть дві кухні, коворкінг, дитяча кімната та санвузли. Ремонт виконують за кошти Маріупольської міськради, а наповнювати кімнати погодилися партнери та донори.

У міськраді зазначили, що завершити ремонт планують до кінця листопада. Тоді ж мають визначити по прозорій бальній системі, хто житиме в кімнатах.

До того ж муніципалітет Маріуполя спільно з КМДА наразі розглядають ще дві великі будівлі для створення соціального житла, адже такої підтримки потребують 230 родин маріупольців у Києві.