У Києві під час комендантської години п’яна водійка Tesla врізалася у бетонний паркан: 2 пасажири загинули

Про це повідомляє ГУ Нацполіції Києва.

Подія за участі електрокара трапилася у Солом’янському районі столиці під час комендантської години, відповідальність за порушення якої законодавством досі не передбачена.

На місце події виїжджали слідчі з розслідування ДТП Главку поліції. Правоохоронці встановили, що водійка Tesla, бувши напідпитку, на великій швидкості, не впоравшись з керуванням, виїхала за межі проїжджої частини, де врізалася у бетонний паркан, від чого автомобіль перекинувся на дах.

Внаслідок автопригоди двоє пасажирів автомобіля – 40-річний чоловік та жінка, 1983 року народження, загинули на місці.

Кермувальниця автомобіля перебувала у стані алкогольного сп’яніння - прилад "Драгер" показав 1,84 проміле. Правоохоронці затримали 41-річну жінку, їй загрожує до 12 років позбавлення волі за ч. 4 ст. 286 -1 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння).