У Києві під час комендантської години п’яна водійка Tesla врізалася у бетонний паркан: 2 пасажири загинули
У ніч на 28 грудня, у Києві під час комендантської години сталася смертельна ДТП, яку спричинила кермувальниця Tesla, що була напідпитку. Двоє пасажирів загинули на місці, водійку затримали правоохоронці
Про це повідомляє ГУ Нацполіції Києва.
Подія за участі електрокара трапилася у Солом’янському районі столиці під час комендантської години, відповідальність за порушення якої законодавством досі не передбачена.
На місце події виїжджали слідчі з розслідування ДТП Главку поліції. Правоохоронці встановили, що водійка Tesla, бувши напідпитку, на великій швидкості, не впоравшись з керуванням, виїхала за межі проїжджої частини, де врізалася у бетонний паркан, від чого автомобіль перекинувся на дах.
Внаслідок автопригоди двоє пасажирів автомобіля – 40-річний чоловік та жінка, 1983 року народження, загинули на місці.
Кермувальниця автомобіля перебувала у стані алкогольного сп’яніння - прилад "Драгер" показав 1,84 проміле. Правоохоронці затримали 41-річну жінку, їй загрожує до 12 років позбавлення волі за ч. 4 ст. 286 -1 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння).
- У Гайсинському районі Вінницької області в середу, 25 грудня, сталася смертельна ДТП. У результаті аварії загинули четверо людей, ще двоє травмовані.
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