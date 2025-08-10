Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
У Києві пройшла акція-нагадування "Не мовчи! Полон вбиває!": що кажуть її учасники
Ексклюзив

У Києві пройшла акція-нагадування "Не мовчи! Полон вбиває!": що кажуть її учасники

Катерина Ганжа
10 серпня, 2025 неділя
22:58
Суспільство

У неділю, 10 серпня, на Галицькій площі у Києві відбулася чергова акція-нагадування "Не мовчи! Полон вбиває!"

Зміст

Про це повідомила кореспондентка Еспресо Діана Польова.

Кияни на гості столиці вийшли з плакатами, банерами та прапорами на підтримку українських захисників, котрі перебувають у російському полоні. Захід є частиною загальноукраїнської ініціативи "Не мовчи! Полон вбиває", яка щотижня відбувається у різних містах України.

фото: Діана Польова/Еспресо

фото: Діана Польова/Еспресо

фото: Діана Польова/Еспресо

Що кажуть учасники акції? 

Учасниця акції пані Юлія розповіла, що чекає на свекра, захисника Азовсталі. Він вже більше трьох років перебуває в російському полоні.

"Вже більше трьох років ми не маємо жодних новин про нього. Де він, як він себе почуває. Взагалі нічого. Ходимо на акції в надії побачити когось із побратимів, почути від когось, що його бачили, що він живий…Багато у нас є друзів з мого міста, які знаходяться в полоні і рідних моїх друзів. Тому дуже важливо ходити, бо їх там катують, над ними знущаються і потрібно про це говорити і не забувати", - поділилася жінка. 

Свого сина, який зник безвісти більше року тому, чекає пані Олена. 

"Ми не знаємо, де він, що з ним. Але молимося, віримо, чекаємо, боремося. Наша 95 бригада на Донецькому напрямку. За місяць, з червня до початку серпня, зникло більше ста захисників. Нічого про них невідомо. Ми всі виходимо по всій Україні, стоїмо за наших хлопців і чекаємо, віримо..Так само боремося за всіх військовополонених, про яких уже все відомо", - розповіла вона. 

Пані Юлія також розповіла, що чекає на сина, який пропав безвісти у 2024 році. 

"Він 15 вересня 2024 року пропав безвісти. Я отримала довідку. Потім він потрапив у полон. І оце з того року він там. Вже рік як його немає вдома. Дуже хотілося б його повернути", - поділилася вона. 

До акції долучилися Олександра й Володимир. Кажуть, що приходять, аби підтримати родини полонених і показати, що вони не самі у своєму горі. 

"Ми ходимо на акцію, вже скоро буде більше року. І важливість полягає в тому, що основна маса людей – це сім'ї, родичі військовополонених. І їм дуже важливо розуміти, що вони не самі, що їх підтримують…Часто нашим військовополоненим, яких звільнили, показують відео, як їх підтримували, тому що їх там налаштовують, що всім на них байдуже. Тому це неймовірно важливо", - наголосила Олександра. 

  • Росія розгорнула нову інформаційно-психологічну операцію (ІПСО), спрямовану на дискредитацію зусиль України щодо повернення полонених та зниклих безвісти. 
Київ
