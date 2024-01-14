У Києві рятувальники дістали з-під криги чоловіка: він помер дорогою до лікарні
14 січня у Дарницькому районі Києва водолази-рятувальники дістали з водойми чоловіка, який провалився під кригу. Чоловік помер у кареті швидкої медичної допомоги дорогою до лікарні
Про це повідомляє ДСНС.
14 січня о 7:56 рятувальники отримали повідомлення про те, що на річці Дніпро біля Південного моста, людина провалилась під кригу.
"На місці виклику водолази-рятувальники виявили, що на відстані 300 м від берега у воді знаходиться чоловік, ймовірно, рибалка", - йдеться у повідомленні.
Потерпілого за допомогою рятувального спорядження доправили до берега, надали домедичну допомогу та передали медикам, проте під час слідування до лікарні, чоловік помер у кареті швидкої медичної допомоги.
"Закликаємо громадян бути свідомими, дбати про власну безпеку та утриматися від виходу на лід", - попередили у ДСНС.
- 12-річна дівчинка опинилася у воді після того, як вирішила прогулятися по замерзлій водоймі. Її витягли рятувальники на човні.
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