У Києві сталася пожежа у багатоповерхівці: постраждали мама з дитиною
У середу, 20 листопада, у Дніпровському районі Києва спалахнула багатоповерхівка. Унаслідок пожежі постраждали двоє людей, в тому числі дитина
Про це інформує пресслужба ДСНС.
"20 листопада о 07:59 надійшло повідомлення про пожежу на проспекті Соборності, 17/2. Горіла квартира на четвертому поверсі 8-поверхового житлового будинку", - йдеться у повідомленні.
До прибуття перших пожежно-рятувальних підрозділів, з квартири де виникла пожежа, самостійно евакуювались жінка та дитина. Їх було передано медикам для огляду.
Також під час гасіння з верхніх поверхів було виведено 20 людей на свіже повітря.
Причину та обставини виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.
- У Голосіївському районі Києва в ніч з 17 на 18 листопада загорілася квартира на 9 поверсі житлового будинку. Внаслідок пожежі постраждало двоє людей.
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