У Києві сталася пожежа у багатоповерхівці: постраждали мама з дитиною

Про це інформує пресслужба ДСНС.

"20 листопада о 07:59 надійшло повідомлення про пожежу на проспекті Соборності, 17/2. Горіла квартира на четвертому поверсі 8-поверхового житлового будинку", - йдеться у повідомленні.

До прибуття перших пожежно-рятувальних підрозділів, з квартири де виникла пожежа, самостійно евакуювались жінка та дитина. Їх було передано медикам для огляду.

Також під час гасіння з верхніх поверхів було виведено 20 людей на свіже повітря.

Причину та обставини виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.