У Києві сталася пожежа у багатоповерхівці, загинула 1 людина
У Шевченківському районі Києва сталася пожежа у житловому будинку: одна людина загинула
Про це повідомляє ГУ ДСНС у Києві.
За інформацією рятувальників, пожежа виникла о 19:15 у житловому будинку на вул. Марії Капніст. Рятувальники знайшли тіло людини. Пожежу локалізували та продовжують гасити.
"Загоряння сталось на 4 поверсі з розповсюдженням полумʼя на 5 поверх та дах будинку. Наразі рятувальники проводять евакуацію мешканців та гасіння пожежі. За попередніми даними, постраждала 1 людина", - йдеться у повідомленні.
- Пізно ввечері п'ятниці, 8 березня, у Шевченківському районі Києва виникла пожежа у відселеній будівлі. Під час гасіння вогню рятувальники виявили тіло людини.
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