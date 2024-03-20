У Києві сталася пожежа у багатоповерхівці, загинула 1 людина

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Києві.

За інформацією рятувальників, пожежа виникла о 19:15 у житловому будинку на вул. Марії Капніст. Рятувальники знайшли тіло людини. Пожежу локалізували та продовжують гасити.

"Загоряння сталось на 4 поверсі з розповсюдженням полумʼя на 5 поверх та дах будинку. Наразі рятувальники проводять евакуацію мешканців та гасіння пожежі. За попередніми даними, постраждала 1 людина", - йдеться у повідомленні.