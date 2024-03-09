У Києві вночі сталася пожежа у відселеній будівлі: загинула людина

Про це інформує головне управління ДСНС у Києві.

Зазначається що о 22:30 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Студентській.

Рятувальники виявили, що загоряння сталося у двоповерховій відселеній будівлі. Пожежу ліквідували за годину.

Під час ліквідації пожежі на першому поверсі працівники ДСНС виявили тіло людини.

"Обставини трагічного випадку та причини пожежі будуть встановлювати правоохоронці", - додають у Службі.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС