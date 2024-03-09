У Києві вночі сталася пожежа у відселеній будівлі: загинула людина
Пізно ввечері п'ятниці, 8 березня, у Шевченківському районі Києва виникла пожежа у відселеній будівлі. Під час гасіння вогню рятувальники виявили тіло людини
Про це інформує головне управління ДСНС у Києві.
Зазначається що о 22:30 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Студентській.
Рятувальники виявили, що загоряння сталося у двоповерховій відселеній будівлі. Пожежу ліквідували за годину.
Під час ліквідації пожежі на першому поверсі працівники ДСНС виявили тіло людини.
"Обставини трагічного випадку та причини пожежі будуть встановлювати правоохоронці", - додають у Службі.
Фото: ДСНС
Фото: ДСНС
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