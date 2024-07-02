У Києві сталася пожежа у житловому комплексі "Республіка"
Ввечері вівторка, 2 липня, пожежа сталась у столичному ЖК "Республіка"
Про це повідомляє пресслужба ДСНС Києва.
Інформація про пожежу у ЖК "Республіка" з'явилась близько 21:30. Сталось загоряння утеплювача. Полумʼя розповсюдилось на терасу багатоповерхівки на площі 70 кв. м.
У мережі була інформація, що пожежа сталась через вибух генератора або зарядної станції. Проте офіційно в ДСНС причини не назвали.
На місці працювали 38 вогнеборців та 9 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Пожежу локалізували о 22:37. Обійшлось без постраждалих.
- Ввечері суботи, 29 червня, на території Чернігівської ТЕЦ сталась пожежа.
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