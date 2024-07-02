У Києві сталася пожежа у житловому комплексі "Республіка"

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Києва.

Інформація про пожежу у ЖК "Республіка" з'явилась близько 21:30. Сталось загоряння утеплювача. Полумʼя розповсюдилось на терасу багатоповерхівки на площі 70 кв. м.

У мережі була інформація, що пожежа сталась через вибух генератора або зарядної станції. Проте офіційно в ДСНС причини не назвали.

На місці працювали 38 вогнеборців та 9 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Пожежу локалізували о 22:37. Обійшлось без постраждалих.