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У Києві відбувся пікет за чіткі терміни військової служби

Катерина Ганжа
7 грудня, 2024 субота
13:22
Суспільство родини військових пікетують за встановлення чітких термінів військової служби

Сьогодні, 7 грудня, у Києві родини військових вчергове вийшли на пікет за встановлення чітких термінів військової служби

Зміст

Про це повідомляють кореспонденти Еспресо. 

Учасники зібралися в центрі столиці, аби нагадати про потребу встановлення граничних термінів перебування мобілізованих у війську. 

родини військових пікетують за встановлення чітких термінів військової службиродини військових пікетують за встановлення чітких термінів військової служби

Учасниця пікету пані Альона, яка є дружиною військовослужбовця, зазначила, що через безперервну службу військові виснажуються і втрачають ефективність.

"Ця проблема, вона безпосередньо стосується обороноздатності країни. Це не лише проблема справедливості для військових, їхніх сімей. Чому? Тому що зараз всім відомо, що військові настільки вже виснажені, що почалася повальна хвиля СЗЧ. Причому залишають не просто новобранці, а залишають "обстріляні" бійці, які вже воюють третій рік або й більше. Причини – тому що вони просто вже фізично виснажені, психологічно виснажені. Вони вже насправді неефективні бійці, по-чесному", - зазначила пані Альона. 

 

  •  У грудні 2023 року Кабмін підготував законопроєкт №10378, в якому йшлося про умови демобілізації. Уряд пропонував надати право на звільнення тим, хто відслужив безперервно 36 місяців. Проте пізніше проєкт було відкликано.
  • У листопаді 2024 року стало відомо, що Міноборони України планує до 18 грудня завершити роботу над законопроєктом, який визначить умови та порядок звільнення військовослужбовців зі служби.
  • Президент України Володимир Зеленський 28 листопада підписав закон про добровільне повернення на службу тих, хто вперше здійснив СЗЧ або дезертував.
Теги:
Новини
Україна
Війна з Росією
Військові новини
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