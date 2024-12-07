У Києві відбувся пікет за чіткі терміни військової служби
Сьогодні, 7 грудня, у Києві родини військових вчергове вийшли на пікет за встановлення чітких термінів військової служби
Про це повідомляють кореспонденти Еспресо.
Учасники зібралися в центрі столиці, аби нагадати про потребу встановлення граничних термінів перебування мобілізованих у війську.
Учасниця пікету пані Альона, яка є дружиною військовослужбовця, зазначила, що через безперервну службу військові виснажуються і втрачають ефективність.
"Ця проблема, вона безпосередньо стосується обороноздатності країни. Це не лише проблема справедливості для військових, їхніх сімей. Чому? Тому що зараз всім відомо, що військові настільки вже виснажені, що почалася повальна хвиля СЗЧ. Причому залишають не просто новобранці, а залишають "обстріляні" бійці, які вже воюють третій рік або й більше. Причини – тому що вони просто вже фізично виснажені, психологічно виснажені. Вони вже насправді неефективні бійці, по-чесному", - зазначила пані Альона.
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