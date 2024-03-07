У Києві відкриють станцію метро "Дніпро", яка не працювала від початку повномасштабного вторгнення

Про це повідомляє КМДА.

Зазначається, що станція працюватиме у звичайному режимі - з 05:41 до 22:36.

"Звертаємо увагу, що станція метро "Дніпро" - наземна, тому під час повітряної тривоги буде зачинена для перевезень пасажирів із міркувань безпеки", - зауважили у повідомленні та нагадали, що станція не працювала для перевезень пасажирів із початку повномасштабного вторгнення.