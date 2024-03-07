У Києві відкриють станцію метро "Дніпро", яка не працювала від початку повномасштабного вторгнення
У столиці України з 8 березня запрацює станція метро "Дніпро", що знаходиться на червоній гілці. Вона була закрита з початку повномасштабного вторгнення
Про це повідомляє КМДА.
Зазначається, що станція працюватиме у звичайному режимі - з 05:41 до 22:36.
"Звертаємо увагу, що станція метро "Дніпро" - наземна, тому під час повітряної тривоги буде зачинена для перевезень пасажирів із міркувань безпеки", - зауважили у повідомленні та нагадали, що станція не працювала для перевезень пасажирів із початку повномасштабного вторгнення.
- 8 грудня у Києві припинили рух поїздів між станціями метро "Деміївська" та "Теремки" на час ремонту перегінного тунелю, де сталася розгерметизація. Попередньо, ремонт триватиме 6 місяців.
- З 13 грудня між цими станціями запрацював човниковий рух поїздів.
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