У Києві з 27 липня графіки вимкнень світла зсунуться на годину вперед

Про це повідомляє ДТЕК.

Із суботи 27 липня графіки стабілізаційних відключень світла зсунуться на одну годину вперед. У компанії пояснюють: якщо у користувачів вимкнення розпочиналось о 9:00, то відзавтра почнеться о 10:00.

Акцентується, таке рішення ухвалили для зменшення навантаження на енергосистему.

"Завдяки оновленню відключення в Києві та Київській області відрізнятимуться на годину. Це рішення ухвалено на прохання Укренерго, щоб зменшити навантаження на енергосистему", - додають у ДТЕК.