У Києві з 27 липня графіки вимкнень світла зсунуться на годину вперед
З 27 липня у Києві зсунуть на одну годину графіки вимкнень електроенергії для рівномірного навантаження на енергосистему
Про це повідомляє ДТЕК.
Із суботи 27 липня графіки стабілізаційних відключень світла зсунуться на одну годину вперед. У компанії пояснюють: якщо у користувачів вимкнення розпочиналось о 9:00, то відзавтра почнеться о 10:00.
Акцентується, таке рішення ухвалили для зменшення навантаження на енергосистему.
"Завдяки оновленню відключення в Києві та Київській області відрізнятимуться на годину. Це рішення ухвалено на прохання Укренерго, щоб зменшити навантаження на енергосистему", - додають у ДТЕК.
- 26 липня компанія "Укренерго" збільшила обсяг обмежень споживання світла через екстрене постачання надлишків електроенергії з енергосистеми Польщі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.03 Купівля 41.03Продаж 41.51
- EUR Купівля 44.47Продаж 45.19
- Актуальне
- Важливе