У Києві запровадять нові перепустки для проїзду в комендантську годину

Про це повідомляє КМДА.

У матеріалі пояснюють, що оновлення перепусток - вимушений крок, аби їх могли використовувати лише ті громадяни, які мають на це підстави (працівники сектора безпеки та оборони, критичної інфраструктури й органів державної влади).

Для отримання перепустки необхідно подати заявку до Центрального управління Військової служби правопорядку або до органу, де перепустку отримували попередні рази. У заявці слід обґрунтувати необхідність переміщення у комендантську годину.

Водночас після оновлення документа стару перепустку потрібно повернути до Центрального управління Військової служби правопорядку або органу, що її видав.

"Керівники підприємств, організацій чи установ, які видали перепустку, несуть персональну відповідальність за стан її збереження та використання, облік і видачу", - підкреслюють у повідомленні.

Також у КМДА нагадують, що перепустки не можна розміщувати під лобовим склом чи іншому помітному місці. Цей документ потрібно предʼявляти винятково за вимогою правоохоронних органів або уповноважених осіб.