У Київпастрансі назвали попередню причину ДТП з трамваєм, що з'їхав згори без водія
Комунальне підприємство "Київпастранс" завершило службове розслідування причин інциденту з трамваєм на вулиці Глибочицькій 6 серпня
Про це повідомили у пресслужбі Київпастрансу.
За інформацією комунального підприємства, причиною ДТП стали необережні дії водія, який припустився кількох грубих порушень правил експлуатації.
"Унаслідок необережних дій водія, який порушив регламент, вийшовши з транспортного засобу, знеструмлений трамвай опинився на схилі з вимкненими стоянковими гальмами. Це й спричинило неконтрольований рух вагона", – зазначили в Київпастрансі.
На підприємстві тривають службові та слідчі дії, на час їх проведення водія відсторонили від роботи. Крім того, оголосили догани заступнику директора з експлуатації транспорту та начальнику відділу з безпеки руху ТРЕД імені Т. Шевченка.
Також у всіх депо Київпастрансу з водіями й відповідальними за експлуатацію рухомого складу провели, крім планових, позапланові інструктажі щодо дотримання правил експлуатації електротранспорту.
"Наголошуємо, що за результатами технічного обстеження вагон перебував у справному стані. Причиною аварії став винятково людський фактор", – додали в КП.
Остаточні результати щодо причин і наслідків ДТП встановлять правоохоронні органи.
- У вівторок, 6 серпня, в Києві на вулиці Глибочицькій трамвай без водія з’їхав згори та пошкодив близько 10 автомобілів. Постраждали шестеро людей.
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