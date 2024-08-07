У Київпастрансі назвали попередню причину ДТП з трамваєм, що з'їхав згори без водія

Про це повідомили у пресслужбі Київпастрансу.

За інформацією комунального підприємства, причиною ДТП стали необережні дії водія, який припустився кількох грубих порушень правил експлуатації.

"Унаслідок необережних дій водія, який порушив регламент, вийшовши з транспортного засобу, знеструмлений трамвай опинився на схилі з вимкненими стоянковими гальмами. Це й спричинило неконтрольований рух вагона", – зазначили в Київпастрансі.

На підприємстві тривають службові та слідчі дії, на час їх проведення водія відсторонили від роботи. Крім того, оголосили догани заступнику директора з експлуатації транспорту та начальнику відділу з безпеки руху ТРЕД імені Т. Шевченка.

Також у всіх депо Київпастрансу з водіями й відповідальними за експлуатацію рухомого складу провели, крім планових, позапланові інструктажі щодо дотримання правил експлуатації електротранспорту.

"Наголошуємо, що за результатами технічного обстеження вагон перебував у справному стані. Причиною аварії став винятково людський фактор", – додали в КП.

Остаточні результати щодо причин і наслідків ДТП встановлять правоохоронні органи.