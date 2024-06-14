У київському метрополітені відповіли, чи може без світла зупинитись рух потягів

Про це РБК-Україна пояснила пресслужба КП "Київського метрополітену".

"Метрополітен є одною із найскладніших інженерних систем. Зокрема схема електропостачання підприємства збудована таким чином, що передбачає резервування електроживлення споживачів, у тому числі рухомого складу у випадку знеструмлення частини підстанцій", - зазначили у пресслужбі КП.

Як працюють підземні станції метро

У випадку повної відсутності постачання електроенергії, підземні станції метрополітену будуть працювати як укриття - із забезпеченням функціонування всіх необхідних систем життєдіяльності шляхом живлення від автономних джерел, пояснили у метрополітені.

Там уточнили, що на 46 підземних станціях передбачені спеціально облаштовані санітарні вузли, а також визначені місця з фонтанчиками з водою.

"Також на станціях в наявності розкладні стільчики, модульні лавки, ковдри та матраци, які населення може використовувати для більш комфортного перебування на станціях під час укриття", - додали у пресслужбі підприємства.

"Київський метрополітен" запевняє, що всі станції облаштовані мобільним інтернет-зв'язком 4G, а на 19 станціях облаштовано точки з UЅВ-зарядками, де можна підзарядити мобільні телефони чи інші гаджети.

Графіки роботи

Графіки руху поїздів на лініях метрополітену складаються відповідно до величин пасажиропотоків та з урахуванням наявної кількості рухомого складу та укомплектованості штату працівників підприємства.

Ці графіки затверджуються керівництвом метрополітену за погодженням із Департаментом транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради як замовником транспортних послуг.