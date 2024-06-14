У київському метрополітені відповіли, чи може без світла зупинитись рух потягів
Київський метрополітен працює в режимі воєнного стану та забезпечує перевезення пасажирів і цілодобову роботу підземних станцій у режимі укриття. Але чи буде метро повноцінно працювати без світла, розповіли на підприємстві
Про це РБК-Україна пояснила пресслужба КП "Київського метрополітену".
"Метрополітен є одною із найскладніших інженерних систем. Зокрема схема електропостачання підприємства збудована таким чином, що передбачає резервування електроживлення споживачів, у тому числі рухомого складу у випадку знеструмлення частини підстанцій", - зазначили у пресслужбі КП.
Як працюють підземні станції метро
У випадку повної відсутності постачання електроенергії, підземні станції метрополітену будуть працювати як укриття - із забезпеченням функціонування всіх необхідних систем життєдіяльності шляхом живлення від автономних джерел, пояснили у метрополітені.
Там уточнили, що на 46 підземних станціях передбачені спеціально облаштовані санітарні вузли, а також визначені місця з фонтанчиками з водою.
"Також на станціях в наявності розкладні стільчики, модульні лавки, ковдри та матраци, які населення може використовувати для більш комфортного перебування на станціях під час укриття", - додали у пресслужбі підприємства.
"Київський метрополітен" запевняє, що всі станції облаштовані мобільним інтернет-зв'язком 4G, а на 19 станціях облаштовано точки з UЅВ-зарядками, де можна підзарядити мобільні телефони чи інші гаджети.
Графіки роботи
Графіки руху поїздів на лініях метрополітену складаються відповідно до величин пасажиропотоків та з урахуванням наявної кількості рухомого складу та укомплектованості штату працівників підприємства.
Ці графіки затверджуються керівництвом метрополітену за погодженням із Департаментом транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради як замовником транспортних послуг.
- В. о. начальника метрополітену Києва Віктор Вигівський спрогнозував, коли відновиться рух поїздів "синьою" гілкою метро між станціями "Деміївська" та "Либідська".
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