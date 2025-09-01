У Коцюбинському на Київщині відкрили освітній хаб у межах співпраці з громадою з Бельгії: охочі зможуть вивчати 2 мови

Про це повідомила кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

З нагоди Дня знань у Коцюбинському ліцеї відкрили освітній хаб, де окрім вивчення двох мов охочі зможуть відвідувати заходи, які знайомитимуть українців із культурою, традиціями та історією Бельгії.

"Надзвичайно важливо, щоб молодше покоління отримувало нові навички та знання, які підготують Україну до майбутнього членства в Європейському Союзі. Ми також багато працюємо у цій сфері, співпрацюємо з Україною та іншими її партнерами, аби досягти успіху у цій справі разом", – зазначив посол Бельгії в Україні Люк Якобс.

фото: Катерина Галко/Еспресо

Директор Коцюбинського ліцею №2 Олег Горовий поділився, що ідея партнерства з Бельгією виникла в селищної ради, і одним зі способів її реалізації стала освітня співпраця. За його словами, учні вивчають французьку мову в закладі протягом трьох років, а також вчителі викладають польську та англійську.

"У цьому бельгійському хабі діти будуть навчатися не тільки французької, а й додатково фламандську мову… Спочатку це планується як факультативні заняття, діти можуть ходити за власним бажанням, починаючи від 1 закінчуючи 11 класом. Вікового обмеження немає", – розповів він.

Створення хабу відбулося у межах реалізації угоди про співпрацю між селищем Коцюбинське та громадою Волюве-сен-П’єр, що у Бельгії.

фото: Катерина Галко/Еспресо