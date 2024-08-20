У Кривому Розі відкрили найбільшу в Україні "Школу супергероїв"

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Дніпропетровщина - лідер за кількістю таких шкіл: це вже третій освітній центр, що працюють у медзакладах області, навчаючи маленьких пацієнтів", - зазначив Лукашук.

За його словами, вчителі та вихователі ще з весни проводили у цій лікарні заняття з дітьми. Деякі з них вперше наживо побачили вчителя саме у "Школі супергероїв".

"Загалом за три місяці більше сотні дітей з 7 відділень лікарні отримали понад 1030 освітніх послуг. Все задля того, аби маленькі українці не переривали своє навчання через хворобу", - додав Лукашук.

Створення цієї "Школи супергероїв" профінансувала Фундація Олени Зеленської.

Зазначимо, що у жовтні 2021 року уряд вирішив створити "Школу супергероїв" - нову модель освітнього процесу для дітей, які тривалий час перебувають у лікарнях.