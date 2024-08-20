У Кривому Розі відкрили найбільшу в Україні "Школу супергероїв"
В одній з лікарень Кривого Рогу Дніпропетровської області відкрили найбільшу в Україні "Школу супергероїв" для дітей
Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
"Дніпропетровщина - лідер за кількістю таких шкіл: це вже третій освітній центр, що працюють у медзакладах області, навчаючи маленьких пацієнтів", - зазначив Лукашук.
За його словами, вчителі та вихователі ще з весни проводили у цій лікарні заняття з дітьми. Деякі з них вперше наживо побачили вчителя саме у "Школі супергероїв".
"Загалом за три місяці більше сотні дітей з 7 відділень лікарні отримали понад 1030 освітніх послуг. Все задля того, аби маленькі українці не переривали своє навчання через хворобу", - додав Лукашук.
Створення цієї "Школи супергероїв" профінансувала Фундація Олени Зеленської.
Зазначимо, що у жовтні 2021 року уряд вирішив створити "Школу супергероїв" - нову модель освітнього процесу для дітей, які тривалий час перебувають у лікарнях.
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