У Кривому Розі виявили тіло 15-річної дівчини біля покинутої будівлі, - ЗМІ

Про це повідомляє місцеве ЗМІ "Свої".

Зазначається, що подія сталася по вулиці Кропивницького. Тіло дівчини знайшли діти, які проходили повз покинутої будівлі.

"Попередньо, підліток з багатодітної родини і неодноразово втікала з дому. Раніше сім'я жила неподалік цієї місцини, але згодом переїхала у Тернівський район. Матір не бачила доньку зі вчора", - йдеться у повідомленні.

Наразі на місці працює поліція та судмедексперт, вони встановлюють причину загибелі дівчини. Попередньо, слідів насильницької смерті на трупі немає.