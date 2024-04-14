У Кривому Розі виявили тіло 15-річної дівчини біля покинутої будівлі, - ЗМІ
У неділю, 14 квітня, у Покровському районі Кривого Рогу біля покинутої будівлі знайшли тіло 15-річної дівчини. Попередньо, слідів насильницької смерті на тілі немає
Про це повідомляє місцеве ЗМІ "Свої".
Зазначається, що подія сталася по вулиці Кропивницького. Тіло дівчини знайшли діти, які проходили повз покинутої будівлі.
"Попередньо, підліток з багатодітної родини і неодноразово втікала з дому. Раніше сім'я жила неподалік цієї місцини, але згодом переїхала у Тернівський район. Матір не бачила доньку зі вчора", - йдеться у повідомленні.
Наразі на місці працює поліція та судмедексперт, вони встановлюють причину загибелі дівчини. Попередньо, слідів насильницької смерті на трупі немає.
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