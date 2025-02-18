У Маріїнському парку Києва вшановують памʼять загиблих учасників Революції Гідності
У вівторок, 18 лютого, у Києві в Маріїнському парку українці вшанували пам'ять загиблих 18 лютого 2014 року під час Революції Гідності
Про це повідомила кореспондентка Еспресо Катерина Галко.
Один з учасників акції, директор Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності, Ігор Пошивайло. Він нагадав, що того дня активісти вийшли в урядовий квартал, щоб закликати владу почути народ, покарати винних у побитті протестувальників та повернутися до демократичної Конституції 2004 року.
"Тут була спровокована з 11-ї години така дуже серйозна сутичка, коли були залучені ті самі тітушки, які знаходились у Маріїнському парку. Вони діяли разом з силовиками на той час. І це все спровокувало той факт, що понад 20 людей загинуло, 700 було поранено", - заявив Пошивайло.
За його словами, особливо криваві події розгорталися на вулиці Інститутській, у Кріпосному провулку та Маріїнському парку. Протестувальників затискали між барикадами, що призводило до тисняви та жертв.
"Жорстке побиття і ці кадри шокували не лише Україну, а весь світ. Коли ми бачили мирних, беззбройних протестувальників - молодих, старших, побитих, закривавлених - і досить багато в той час, знову таки, загинуло людей. І це був ще один шок після події 22 січня, коли з'явилися одні з перших загиблих саме через вогнепальні поранення", - додав Пошивайло.
- У Києві з 15 лютого розпочалася програма заходів до Дня Героїв Небесної Сотні та річниці Революції Гідності: у столиці можна відвідати виставки, тематичні екскурсії та показ документального фільму.
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