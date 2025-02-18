У Маріїнському парку Києва вшановують памʼять загиблих учасників Революції Гідності

Про це повідомила кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Один з учасників акції, директор Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності, Ігор Пошивайло. Він нагадав, що того дня активісти вийшли в урядовий квартал, щоб закликати владу почути народ, покарати винних у побитті протестувальників та повернутися до демократичної Конституції 2004 року.

"Тут була спровокована з 11-ї години така дуже серйозна сутичка, коли були залучені ті самі тітушки, які знаходились у Маріїнському парку. Вони діяли разом з силовиками на той час. І це все спровокувало той факт, що понад 20 людей загинуло, 700 було поранено", - заявив Пошивайло.

За його словами, особливо криваві події розгорталися на вулиці Інститутській, у Кріпосному провулку та Маріїнському парку. Протестувальників затискали між барикадами, що призводило до тисняви та жертв.

"Жорстке побиття і ці кадри шокували не лише Україну, а весь світ. Коли ми бачили мирних, беззбройних протестувальників - молодих, старших, побитих, закривавлених - і досить багато в той час, знову таки, загинуло людей. І це був ще один шок після події 22 січня, коли з'явилися одні з перших загиблих саме через вогнепальні поранення", - додав Пошивайло.