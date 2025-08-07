"У мене є страх, що ми всі розслабились": експерт з питань енергоефективності Павлюк про прийдешній опалювальний сезон

Таку думку висловив виконавчий директор Асоціації "Енергоефективні міста України", експерт з питань енергоефективності Святослав Павлюк в етері Еспресо.

"В мене є трошечки страх, що ми всі розслабились, котра зима, і ми попередні пропетляли, якось там Нафтогаз розрулював, якось там Укренерго розрулювало, і якось ми не сильно готуємося. Вчорашні удари, до речі, росіян по газорозподільній станції на Одещині теж показують, що фактично вони готуються. Зверніть увагу, що кількість дронів, котрі вони зараз спроможні виробляти і надсилати в одну точку, вона насправді несе велику загрозу. І ми можемо мати проблему з тим, що вони під зиму почнуть бомбардувати безпосередньо масово газорозподільчі мережі, так як вони почали це робити минулого року. Минулого року, власне, вони це почали робити вперше в такому масштабі. Ризики є. Тобто ніхто не дасть гарантії, якщо вони це зроблять, чи вони цього не зроблять", - сказав він.

Святослав Павлюк зауважив, що цього року Україна заходить в опалювальний сезон з надзвичайно малими запасами газу, такого в нас ще не було.

"Гарантом проходження опального сезону є Збройні сили України. Але цього року ми заходимо в опалювальний сезон з надзвичайно малими запасами газу, такого в нас ще не було. І це несе дуже великий ризик. Плюс вони практично вчора почали удари по станції газу, котра забезпечувала альтернативний маршрут імпорту газу в Україну, в тому числі. І це показує, що вони мають на межі, минулого року вони зробили декілька ударів по нашому газовому видобутку. цього року не починають по нашому газовому імпорту. Тобто мета поставити міста на коліна у них далі залишаються. Тому ризики далі є і, ну, як до чого готуватися, це все на рівні треба вирішувати на рівні держави в якісь певні моменти, але якісь базові речі треба зробити на рівні будинків. Питання і енергоефективності, питання формування альтернативних запасів для можливо опалення внутрішнього тепла. Є різні сценарії, так би мовити. Я як може виглядати з обальний сезон, і просто до кожного з них треба готуватися. Треба мати свої власні варіанти, яким чином я, моя сім'я, мій будинок цей опалювальний сезон проходить", - додав експерт.