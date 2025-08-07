Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Ексклюзив

"У мене є страх, що ми всі розслабились": експерт з питань енергоефективності Павлюк про прийдешній опалювальний сезон

Марина Клюєва
7 серпня, 2025 четвер
10:48
Суспільство

Удари росіян 6 серпня по газорозподільній станції на Одещині показують, що росіяни вони готуються бити по енергетичній інфраструктурі

Зміст

Таку думку висловив виконавчий директор Асоціації "Енергоефективні міста  України", експерт з питань енергоефективності Святослав Павлюк в етері Еспресо. 

"В мене є трошечки страх, що ми всі розслабились, котра зима, і ми попередні пропетляли, якось там Нафтогаз розрулював, якось там Укренерго розрулювало, і якось ми не сильно готуємося. Вчорашні удари, до речі, росіян по газорозподільній станції на Одещині теж показують, що фактично вони готуються. Зверніть увагу, що кількість дронів, котрі вони зараз спроможні виробляти і надсилати в одну точку, вона насправді несе велику загрозу. І ми можемо мати проблему з тим, що вони під зиму почнуть бомбардувати безпосередньо масово газорозподільчі мережі, так як вони почали це робити минулого року. Минулого року, власне, вони це почали робити вперше в такому масштабі. Ризики є. Тобто ніхто не дасть гарантії, якщо вони це зроблять, чи вони цього не зроблять", - сказав він.

Святослав Павлюк зауважив, що цього року Україна заходить в опалювальний сезон з надзвичайно малими запасами газу, такого в нас ще не було.

"Гарантом проходження опального сезону є Збройні сили України. Але цього року ми заходимо в опалювальний сезон з надзвичайно малими запасами газу, такого в нас ще не було. І це несе дуже великий ризик. Плюс вони практично вчора почали удари по станції газу, котра забезпечувала альтернативний маршрут імпорту газу в Україну, в тому числі. І це показує, що вони мають на межі, минулого року вони зробили декілька ударів по нашому газовому видобутку. цього року не починають по нашому газовому імпорту. Тобто мета поставити міста на коліна у них далі залишаються. Тому ризики далі є і, ну, як до чого готуватися, це все на рівні треба вирішувати на рівні держави в якісь певні моменти, але якісь базові речі треба зробити на рівні будинків. Питання і енергоефективності, питання формування альтернативних запасів для можливо опалення внутрішнього тепла. Є різні сценарії, так би мовити. Я як може виглядати з обальний сезон, і просто до кожного з них треба готуватися. Треба мати свої власні варіанти, яким чином я, моя сім'я, мій будинок цей опалювальний сезон проходить", - додав експерт.

  • Російська Федерація вночі 6 серпня атакувала об’єкт газової інфраструктури – компресорну станцію Оператора ГТС України на Одещині поблизу кордону з Румунією.
2025, четвер
7 серпня
10:43
Володимир Зеленський
"Обговорити ключові деталі": Зеленський запланував низку розмов з партнерами щодо мирного процесу
10:40
штучний інтелект
В Україні запускають AI Factory – першу державну інфраструктуру для розвитку ШІ
10:31
електроенергія
Споживання електроенергії знизилося через похолодання: ситуація в енергосистемі України 7 серпня
10:23
Приквел серіалу "Хлопаки" під назвою "Сходження Vought" оголосив акторський склад
10:23
Убивство журналістки Рощиної: Україна оголосила підозру колишньому начальнику СІЗО в Росії
10:01
OPINION
Путін відкинув будь-яке перемирʼя. Тепер мир залежатиме від Китаю
09:56
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 7 серпня: скільки коштує євро й долар в обмінниках
09:55
Аналітика
Путін згадав про "Орєшнік", Трамп відправив ядерні субмарини: що це означає для світу та України
09:54
Російська дезінформація
Роспропаганда ширить фейк про нібито підготовку Україною провокації в пологовому будинку Краматорська, - ЦПД
09:47
НПЗ
У Росії після атаки БПЛА загорівся Афіпський НПЗ, у Волгоградській області – залізнична станція. Затримуються поїзди
09:45
Interflex
У межах операції Interflex уже понад 56 тис. українських військових пройшли вишкіл у Великій Британії
09:35
інфляція, ціни
Пишний розповів, коли стрибок курсу євро позначиться на цінах в Україні
09:27
Ексклюзив
ЗСУ
"Намагаємося врізатись у нову тактику дій": у бригаді "Рубіж" розповіли про бої на Покровському напрямку, куди військових перекинули місяць тому
09:12
сили ППО
Сили ППО знешкодили 89 зі 112 БПЛА, якими РФ атакувала Україну
08:48
Мьин Све
У віці 74 років помер виконувач обов'язків президента М'янми М'їн Шве
08:35
Ексклюзив
Білий Дім
Росія вже не говорить про визнання окупації всіх територій, на які вона претендує, - журналістка Ульяновська про зустріч Віткоффа з Путіним
08:20
Ексклюзив
Молодій дівчині загрожує ампутація кінцівки: депутатка Запорізької райради Сисоєва розповіла про стан поранених під час атаки на базу відпочинку
08:15
Оновлено
Минулої доби на фронті зафіксували 147 боїв: на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 38 атак
08:02
OPINION
Чи може американський президент змусити Росію зупинитися
07:59
вертоліт гелікоптер Eurocopter Panther
У Гані розбився військовий гелікоптер: загинули 8 людей, серед них два міністри
07:57
Оновлено
наслідки обстрілів Дніпровщини в ніч на 7 сепня 2025 р.
РФ атакувала Україну дронами: на Сумщині поранено чоловіка, у Дніпрі постраждали чотири людини
07:33
Apple iPhone 15
Apple інвестує у США додаткові $100 млрд на тлі тиску з боку Трампа
06:45
Інфографіка
втрати окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1040 військових, 47 артисистем і 4 танки
06:19
військові США
У США затримали військовослужбовця, якого підозрюють у передачі секретної інформації про танк Abrams Росії
05:30
Марко Рубіо
Рубіо розповів, за якої умови Трамп зможе провести зустріч з Зеленським та Путіним
01:27
Дональд Трамп
"Нарешті розірвемо це коло незрозумілих перемовин": Трамп заявив про гарні перспективи для зустрічі з Путіним найближчім часом
00:21
Оновлено
Трофей Ліги чемпіонів, Кубок чемпіонів
Ліга чемпіонів: результати та розклад матчів 3-го кваліфікаційного раунду
2025, середа
6 серпня
23:57
китай карантин
У Китаї поширюється вірус чикунгунья, що передається через укуси комарів
22:47
Словенія
Словенія запровадила заборону на імпорт "з окупованих Ізраїлем територій"
22:42
Ексклюзив
Дмитро Снєгирьов
Можлива пропозиція Україні обмеженого перемир’я - це не жест РФ у бік Трампа, а намагання зберегти залишки свого ВПК, - Снєгирьов
22:34
Оновлено
Дональд Трамп
Трамп планує особисто зустрітися з Путіним, а потім провести тристоронню зустріч з ним і Зеленським, - NYT
22:31
Ексклюзив
Сергій Таран
Перемовини між Віткоффом і Путіним були радше ритуальними, - політолог Таран
22:17
Оновлено
У Нікополі через артобстріл загинули троє людей, серед них 23-річний рятувальник Данило Хижняк
22:02
Ексклюзив
видобуток нафти, нафта
Є три гравці на ринку нафти і коли двоє грають проти третього - той програє, - експерт Гончар
21:48
Поліція США
На військовій базі у США сталася стрілянина, п’ятеро солдатів дістали поранення
21:41
Ексклюзив
Іванна Климпуш-Цинцадзе
Адміністрація Трампа змінила розуміння того, що відбувається: нардепка Климпуш-Цинцадзе про мита щодо Індії
21:23
Оновлено
Зеленський Трамп
"Війна має завершитись": Зеленський і Трамп поговорили телефоном за участі європейських лідерів "про озвучене в Москві"
21:16
Пропаганда РФ поширює фейкове звернення від імені українських військовополонених нібито про несправедливий "відбір" для обмінів, - ЦПД
21:16
Мобільний зв’язок, смартфон, телефон
Бойову цифрову систему DELTA офіційно впровадили на всіх рівнях Сил оборони
20:29
Фільми про Білий дім
Вашингтон усе ще планує запровадити вторинні санкції проти РФ 8 серпня, - Reuters
Більше новин
