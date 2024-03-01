У мережі шириться фейк про підвищення цін на світло. Міненерго спростувало

Про це пише Міненерго.

"Офіційно повідомляємо: наразі жодної підготовки, обговорення, розрахунків потенційного підвищення не здійснюється. Усі заяви з цього приводу є фейком, спрямованим на дестабілізацію настроїв суспільства", - йдеться у повідомленні.

Також Міністерство зауважило, що цю зиму українці пройшли без масштабних відключень, зі світлом і теплом. Там закликали довіряти виключно офіційним джерелам інформації.