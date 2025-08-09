У Миколаєві чоловік побив військового ТЦК на вимогу пред'явити документи: у відповідь до нього теж застосували силу

Про це повідомили у Миколаївському обласному ТЦК та СП.

За їхніми словами, 8 серпня під час проведення мобілізаційних заходів групою оповіщення одного з ТЦК та СП спільно з представниками поліції було зупинено громадянина для перевірки військово-облікових документів.

Під час перевірки з’ясувалося, що він є військовозобов’язаним та перебуває у розшуку з кінця липня. Підстав для відстрочки від мобілізації чоловік не мав.

У ТЦК розповіли, що на законну вимогу пред'явити військово-облікові документи громадянин відреагував агресивно – застосував фізичну силу до одного з військовослужбовців. У відповідь на таку агресію та фізичну силу з боку чоловіка працівники ТЦК були змушені застосувати заходи фізичного впливу до нього.

Поліція дозволила затримати чоловіка та доставити до найближчого ТЦК та СП або обласного об'єднаного центру мобілізації. Подальші обставини інциденту встановлюються керівництвом Миколаївського обласного ТЦК та СП.