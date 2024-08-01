У МОН заявили, що понад 80% шкіл мають генератори
Понад 80% українських шкіл станом на серпень 2024 року забезпечені генераторами, наразі закупівля продовжується
Про це МОН повідомило у відповідь на запит hromadske.
У міністерстві зазначили, що наявних генераторів не вистачить для організації освітнього процесу з використанням усієї потрібної техніки. Втім, їх буде достатньо для очних зустрічей учителів з учнями.
У МОН наголосили, що наступного року планують відновити очне навчання у якомога більшій кількості шкіл, оскільки в умовах вимкнення електроенергії "діти будуть в одних умовах, а не в себе вдома з різним розкладом вимкнень". А у тих школах, де немає укриттів або вчитися очно не дозволяє безпекова ситуація, розглядають варіант асинхронного дистанційного навчання, коли вчитель не зустрічається зі школярами наживо, а надсилає матеріали для самостійного опрацювання, а потім надає зворотний зв'язок.
- Міністерство освіти і науки України з 1 вересня впроваджує комплексну стратегію "Школа офлайн", щоб повернути 300 тис. учнів до безпечного очного навчання та підвищити якість дистанційного там, де неможливий очний формат.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.96 Купівля 40.96Продаж 41.45
- EUR Купівля 44.25Продаж 44.99
- Актуальне
- Важливе