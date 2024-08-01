У МОН заявили, що понад 80% шкіл мають генератори

Про це МОН повідомило у відповідь на запит hromadske.

У міністерстві зазначили, що наявних генераторів не вистачить для організації освітнього процесу з використанням усієї потрібної техніки. Втім, їх буде достатньо для очних зустрічей учителів з учнями.

У МОН наголосили, що наступного року планують відновити очне навчання у якомога більшій кількості шкіл, оскільки в умовах вимкнення електроенергії "діти будуть в одних умовах, а не в себе вдома з різним розкладом вимкнень". А у тих школах, де немає укриттів або вчитися очно не дозволяє безпекова ситуація, розглядають варіант асинхронного дистанційного навчання, коли вчитель не зустрічається зі школярами наживо, а надсилає матеріали для самостійного опрацювання, а потім надає зворотний зв'язок.