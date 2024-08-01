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У МОН заявили, що понад 80% шкіл мають генератори

Ольга Бабишена
1 серпня, 2024 четвер
17:17
Суспільство Ілюстративне фото

Понад 80% українських шкіл станом на серпень 2024 року забезпечені генераторами, наразі закупівля продовжується

Зміст

Про це МОН повідомило у відповідь на запит hromadske

У міністерстві зазначили, що наявних генераторів не вистачить для організації освітнього процесу з використанням усієї потрібної техніки. Втім, їх буде достатньо для очних зустрічей учителів з учнями.

У МОН наголосили, що наступного року планують відновити очне навчання у якомога більшій кількості шкіл, оскільки в умовах вимкнення електроенергії "діти будуть в одних умовах, а не в себе вдома з різним розкладом вимкнень". А у тих школах, де немає укриттів або вчитися очно не дозволяє безпекова ситуація, розглядають варіант асинхронного дистанційного навчання, коли вчитель не зустрічається зі школярами наживо, а надсилає матеріали для самостійного опрацювання, а потім надає зворотний зв'язок. 

  • Міністерство освіти і науки України з 1 вересня впроваджує комплексну стратегію "Школа офлайн", щоб повернути 300 тис. учнів до безпечного очного навчання та підвищити якість дистанційного там, де неможливий очний формат.
Теги:
Україна
освіта
Енергетика
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