У МОЗ розповіли, на якому етапі перебувають роботи з відновлення "Охматдиту"

Про це інформує МОЗ.

Вказано, що було виконано значний обсяг як зовнішніх, так і внутрішніх робіт. Зокрема, у блоках Д, В, Б демонтували понад 2,2 тис. м² пошкодженого вентильованого фасаду, а також зняти 190 м² фасадних плит, що використовуються для облицювання будівель у блоках В та Д; встановили кронштейни для фасаду на площі понад 1,2 тис. м².

Активно триває встановлення нових вікон та дверей, що має на меті підвищити енергоефективність будівлі та створити комфортні умови для пацієнтів та медичного персоналу. У блоці В змонтували 15 віконних та дверних конструкцій, а також 8 додаткових дублюючих вікон на сьомому поверсі. У блоці Д замінили 8 віконних та дверних конструкцій. Окремо відремонтували 56 дверей у приміщеннях другого та третього поверхів.

У межах внутрішніх робіт, переважно у блоці В, провели масштабні демонтажні та монтажні роботи, завершили герметизацію стін у чистих приміщеннях, ремонт підлогових покриттів, заміну лінолеуму і малярні роботи.

"У блоці В завершено монтаж 159 сучасних світильників на різних рівнях корпусу. Додатково проведено обстеження й налагодження вентиляційної системи, протипожежного захисту та слабкострумових мереж на кількох поверхах. Частина приміщень уже пройшла перевірку та введена в експлуатацію", - йдеться у повідомленні.