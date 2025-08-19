Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Суспільство У МОЗ розповіли, на якому етапі перебувають роботи з відновлення "Охматдиту"

У МОЗ розповіли, на якому етапі перебувають роботи з відновлення "Охматдиту"

Ольга Бабишена
19 серпня, 2025 вiвторок
17:42
Суспільство відновлення "Охматдиту"

Станом на 19 серпня тривають відновлювальні роботи лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит", пошкодженого внаслідок російської атаки

Зміст

Про це інформує МОЗ. 

Вказано, що було виконано значний обсяг як зовнішніх, так і внутрішніх робіт. Зокрема, у блоках Д, В, Б демонтували понад 2,2 тис. м² пошкодженого вентильованого фасаду, а також зняти  190 м² фасадних плит, що використовуються для облицювання будівель у блоках В та Д; встановили кронштейни для фасаду на площі понад 1,2 тис. м².

Активно триває встановлення нових вікон та дверей, що має на меті підвищити енергоефективність будівлі та створити комфортні умови для пацієнтів та медичного персоналу. У блоці В змонтували 15 віконних та дверних конструкцій, а також 8 додаткових дублюючих вікон на сьомому поверсі. У блоці Д замінили  8 віконних та дверних конструкцій. Окремо відремонтували 56 дверей у приміщеннях другого та третього поверхів.

У межах внутрішніх робіт, переважно у блоці В, провели масштабні демонтажні та монтажні роботи, завершили герметизацію стін у чистих приміщеннях, ремонт підлогових покриттів, заміну лінолеуму і малярні роботи.

"У блоці В завершено монтаж 159 сучасних світильників на різних рівнях корпусу. Додатково проведено обстеження й налагодження вентиляційної системи, протипожежного захисту та слабкострумових мереж на кількох поверхах. Частина приміщень уже пройшла перевірку та введена в експлуатацію", - йдеться у повідомленні. 

  • Росія 8 липня 2024 року завдала удару по дитячій лікарні стратегічною крилатою ракетою X-101. На місці трагедії виявили уламки корпуса задньої частини ракети з серійним номером, а також частину її руля.
  • У січні 2025 року міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко повідомив, що протягом поточного року буде повністю відновлено новий корпус НДСЛ "Охматдит". Також розпочнеться будівництво ще одного інноваційного корпусу. 
  • На початку червня пресслужба МОЗ повідомила, що почалося відновлення одного з ключових корпусів Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит", який зазнав пошкоджень унаслідок прильоту російської ракети.
Теги:
Новини
Здоров'я
Україна
