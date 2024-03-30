У МВС розповіли, скільки камер відеомоніторингу встановлено в Україні

Про це Тимченко розповів в інтерв'ю "Українським новинам", йдеться на сайті МВС.

Він заявив, що якщо не враховувати тимчасово окуповані території, то загалом в Україні наразі є приблизно 40 тисяч камер відеомоніторингу, які закривають третину від потреби. Серед них є інтелектуальні камери, які дозволяють збирати риси обличчя і встановлювати збіги з тими громадянами, які оголошені в розшук.

"Щодо реагування, то камери відеоспостереження дозволяють швидко відстежувати рух автотранспорту або рух підозрілого громадянина, або того, хто знаходиться в розшуку", - розповів заступник міністра.

За його словами, системи відеоспостереження захищені від зовнішнього втручання, зокрема й ворога: вони не дозволяють налаштовувати прихований доступ до інформації.

Крім того, на українських дорогах встановлені понад 250 камер автофіксації порушень правил дорожнього руху. До кінця півріччя планують встановити вже закуплені додаткові камери. Таким чином їхня кількість зросле до більш ніж 300.